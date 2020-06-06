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Общество

Пензенские волонтеры опубликовали фото опасных мест в Заводском районе

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В субботу, 6 июня, в группе регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» появились фотографии опасных мест Заводского района Пензы.

Волонтеры напомнили о поисках 6-летнего мальчика, который пропал 4 июня. К счастью, ребенка нашли живым и невредимым, однако могло случиться непоправимое.

«Ежегодно дети и взрослые получают травмы и гибнут в открытых канализационных люках, выгребных и других ямах. На фото - лишь часть потенциально опасных мест в районе ПКиО «Комсомольский», парка, в котором так любят заниматься спортом и гулять с детьми жители Заводского района.

Прямо за оградой парка - строительный мусор и незасыпанные вентиляционные шахты ранее снесенных домов, рядом никак не огороженная стройка, открытые люки.

Скажите, чтобы обезопасить наших детей, обязательно должно случиться непоправимое?» - говорится в посте, сопровождающем фотографии.

На кадрах запечатлены открытый колодец, провалы и ямы, груды строительного мусора, ржавеющие механизмы, заброшенные строения и другие места, которые никак не назовешь безопасными.

«Сколько людей должно травмироваться или погибнуть, чтобы это устранили?.. Пост в первую очередь о поиске ребенка, которому повезло проскочить все эти ловушки», - написала одна из участниц обсуждения.

Другая предложила волонтерам самостоятельно убрать мусор, попросив в администрации машину, и даже обвинила их в лени. Однако получила иронический ответ от комментатора: «И люки самим закрыть, и стройки огородить, и ямы засыпать».

Вопрос о наведении порядка на территории у Комсомольского парка не раз обсуждался на уровне регионального правительства. Так, 10 марта губернатор Иван Белозерцев зачитал обращение жителя Пензы. Мужчина рассказал, что как-то раз приехал с ребенком покататься на роллердроме и увидел кучу мусора. По словам пензенца, он даже обращался в городскую администрацию и ему пообещали убрать свалку до 31 декабря 2019 года. Однако этого не произошло. В тот раз губернатор упрекнул главу администрации Пензы Андрея Лузгина в недостаточной работе над благоустройством.

В апреле вопрос о состоянии территории у Комсомольского парка в Заводском районе поднял житель Пензы в соцсети «ВКонтакте». Он напомнил о планерке в правительстве и сообщил, что свалка так и не ликвидирована.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — vk.com/la_penza
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Гость||

За дело ,Олег Вячеславович!

Гость||

Не опасные, а скрепоносные места!

Гость||

Мощщщщщщный рывок вперёд!!!

Гость||

Ваня,ты ж живёшь прям на против комсомольского парка?! Что трудно главе района пендалей радовать,чтоб все это убрать?!

Гость||

Вокруг комсомольского парка всегда разруха и мусор, один из самых грязных районов Пензы. Все всё обещают, губернаторы меняются, а все остается по прежнему

Имя: Гость
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