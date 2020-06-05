Жителя Трофимовки наказали за поход в магазин

05.06.2020 | 14:10

Житель села Трофимовка Бессоновского района прервал режим самоизоляции, за что его привлекли к ответственности.

В апреле мужчина в возрасте около 50 лет вышел из дома, не имея острой необходимости, и отправился пешком в магазин рядом с заправочной станцией.

«Он, покинув место жительства, нарушил подп. «а» п. 3 «Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации», - пояснили в пресс-службе Бессоновского районного суда.

Сельчанин признал свою вину и раскаялся. Он отделался предупреждением.

Но служители Фемиды благосклонны не ко всем. Например, 17 апреля пензенца задержали во время прогулки по Привокзальной площади. Такой досуг обошелся ему в 1 000 рублей.

А жителя Нижнего Ломова оштрафовали на 15 000 рублей: мужчина нарушил режим не в первый раз.

По данным на 5 июня, в Бессоновском районе коронавирус выявили у 150 человек. На протяжении нескольких дней в Пензенской области ежесуточно регистрируется более 80 новых случаев. Умерли 17 мужчин и 9 женщин с инфекцией.

Жителей призывают не расслабляться из-за смягчения режима ограничений, так как болезнь еще не отступила.