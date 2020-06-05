Сетевое издание|18+|Пятница|5 июн 2020|15:49
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

Жителя Трофимовки наказали за поход в магазин

Печать

Житель села Трофимовка Бессоновского района прервал режим самоизоляции, за что его привлекли к ответственности.

В апреле мужчина в возрасте около 50 лет вышел из дома, не имея острой необходимости, и отправился пешком в магазин рядом с заправочной станцией.

«Он, покинув место жительства, нарушил подп. «а» п. 3 «Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации», - пояснили в пресс-службе Бессоновского районного суда.

Сельчанин признал свою вину и раскаялся. Он отделался предупреждением.

Но служители Фемиды благосклонны не ко всем. Например, 17 апреля пензенца задержали во время прогулки по Привокзальной площади. Такой досуг обошелся ему в 1 000 рублей.

А жителя Нижнего Ломова оштрафовали на 15 000 рублей: мужчина нарушил режим не в первый раз.

По данным на 5 июня, в Бессоновском районе коронавирус выявили у 150 человек. На протяжении нескольких дней в Пензенской области ежесуточно регистрируется более 80 новых случаев. Умерли 17 мужчин и 9 женщин с инфекцией.

Жителей призывают не расслабляться из-за смягчения режима ограничений, так как болезнь еще не отступила.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Пацак КУ яцилопам не сделал. Повезло что цик с гвоздями не присудили

Гость||

Чот не пойму. Весь город шатается кому куда вдумается, а тут мужик пошел в магазин и его оштрафовали! Как милиционер определял острая или не очень у мужика была необходимость похода за продуктами? Вчера ел, значит не острая необходимость ?

Гость||

За державу обидно

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Он, покинув место жительства, нарушил подп. «а» п. 3 «Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации», - пояснили в пресс-службе Бессоновского районного суда.
Надо разбираться. Режим ЧС у нас НЕ ВВЕДЁН. Режим повышенной готовности к ЧС. В ФЗ есть подпункт про «уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию » . Уровень реагирования описывает степень готовности органов управления и единой госситемы. То есть, это не особый режим, при котором меняются права и обязанности населения, а только уровень мобилизованности органов. Грубо говоря, при режиме повышенной готовности врачей и спасателей могут заставить круглосуточно дежурить, полиция может беспрерывно патрулировать улицы и так далее.

Более того, в описании действий органов при режиме повышенной готовности есть строчка о том, что меры, которые принимаются, не должны ограничивать «права и свободу человека и гражданина».

Еще раз: есть режим чрезвычайной ситуации, а уже в этом режиме есть дополнительный пункт о режиме повышенной готовности для государственной системы и органов. Не для простых граждан.

Гость||

После смягчения ограничений уже смешно читать подобные новости. Раз уже выпустили людей на улицы, то молчите и не позорьтесь.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

А жителя Нижнего Ломова оштрафовали на 15 000 рублей: мужчина нарушил режим не в первый раз.
У дверей дома постоянно караулили?

Гость||

Гость писал(a):

Надо разбираться. Режим ЧС у нас НЕ ВВЕДЁН.
И че?

Гость||

Мужику, лишившемуся 15 тыс, обидно. Вокруг народ ходит, а оштрафовали именно его.

Гость||

Гость писал(a):

Надо разбираться.
Вы дурачок?

31 марта Госдума приняла закон, который наделяет кабинет министров правом на введение режимов повышенной готовности или ЧС на всей территории РФ. 3 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Согласно закону, население имеет право в том числе на защиту жизни, здоровья и личного имущества в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, право быть информированными о рисках и мерах безопасности, право на компенсации и соцгарантии из-за ущерба от ЧС.

В свою очередь граждане обязаны соблюдать законы и другие нормативные правовые акты РФ и субъектов РФ в области защиты населения и территорий от ЧС, соблюдать меры безопасности в быту и на работе, выполнять установленные в соответствии с ФЗ правила поведения при введении режима повышенной готовности или ЧС.

Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями устанавливают органы госвласти субъектов РФ и органы местного самоуправления.

Гость||

Это просто кто то пукнул.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте