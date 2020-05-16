Пензенца оштрафовали за прогулку по Привокзальной площади

16.05.2020 | 10:39

В пятницу, 15 мая, Железнодорожный районный суд Пензы оштрафовал жителя региона за невыполнение правил поведения при режиме повышенной готовности.

17 апреля в 17:10 гражданин находился на Привокзальной площади областного центра, прервав самоизоляцию без законных оснований.

В пресс-службе суда напомнили, что при самоизоляции, нацеленной на противодействие распространению коронавирусной инфекции, нельзя покидать места проживания. Исключения - обращение за экстренной (неотложной) медицинской помощью, прямая угроза жизни и здоровью, следование на работу, в том числе передвижение по Пензенской области (если она не приостановлена).

Также можно выходить в близлежащие к дому магазины и места оказания услуг, выгуливать животных на расстоянии не более 100 метров от дома и выносить мусор на ближайшую площадку.

Судья отнес к отягчающим обстоятельствам рецидив проступка - мужчина нарушил режим не в первый раз. В итоге виновного оштрафовали на 1 000 рублей.

Постановление еще не вступило в законную силу.