Общество

Пензенца оштрафовали за прогулку по Привокзальной площади

Печать

В пятницу, 15 мая, Железнодорожный районный суд Пензы оштрафовал жителя региона за невыполнение правил поведения при режиме повышенной готовности.

17 апреля в 17:10 гражданин находился на Привокзальной площади областного центра, прервав самоизоляцию без законных оснований.

В пресс-службе суда напомнили, что при самоизоляции, нацеленной на противодействие распространению коронавирусной инфекции, нельзя покидать места проживания. Исключения - обращение за экстренной (неотложной) медицинской помощью, прямая угроза жизни и здоровью, следование на работу, в том числе передвижение по Пензенской области (если она не приостановлена).

Также можно выходить в близлежащие к дому магазины и места оказания услуг, выгуливать животных на расстоянии не более 100 метров от дома и выносить мусор на ближайшую площадку.

Судья отнес к отягчающим обстоятельствам рецидив проступка - мужчина нарушил режим не в первый раз. В итоге виновного оштрафовали на 1 000 рублей.

Постановление еще не вступило в законную силу.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость||

Пора заканчивать этот маскарад

Гость||

Гость писал(a):

Пора заканчивать этот маскарад
Ты чё! Кто то из депутатов производство по пошиву масок открыл, пока все не распродадут никакой отмены не будет!

Гость||

Не работает ларёк,потому что...Рагнарёк.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте