Пензенцев просят не расслабляться из-за смягчения режима ограничений

02.06.2020 | 18:12

Вирус всячески стараются победить, но пока он продолжает уносить жизни соотечественников. С каждым днем погибших от заразы все больше. За сутки в стране скончались 182 пациента с диагнозом COVID-19.

В этом скорбном списке значится и 51-летняя жительница Сурского края. Причина смерти - осложненная пневмония на фоне коронавирусной инфекции. Таким образом, уже 20 земляков стали жертвами опасного заболевания.

Среди умерших немало медицинских работников. В этой войне именно люди в белых халатах рискуют больше других.

«Врачи у нас работают с утра и до вечера. Даже если у них это не входит в график, они остаются и помогают друг другу, потому что очень большое количество больных - больше, чем по нормативу. Все тяжелые больные без сопутствующей патологии идут к нам», - отметил главный врач ГБУЗ «Пензенский областной клинический центр СВМП» Сергей Рыбалкин.

За сутки в области зафиксировано еще 85 случаев заражения коронавирусом. По данным оперативного штаба, болезнь диагностировали у взрослых и у четырех детей, самому младшему из которых - 1 год. А общее число инфицированных в регионе перевалило за 2,5 тысячи.

Около 2 тысяч человек выписано, однако лечебные учреждения по-прежнему переполнены. Много пациентов с внебольничной пневмонией, около 100 пензенцев пребывает в отделениях реанимации, почти половина - на аппаратах искусственной вентиляции легких.

Смягчение режима ограничений не должно расслаблять жителей Сурского края - болезнь еще не отступила. Поэтому людей просят внимательно отнестись к себе и здоровью окружающих: в общественных местах не пренебрегать средствами индивидуальной защиты, держать социальную дистанцию и по возможности оставаться дома, пока эпидемиологическая ситуация не нормализуется.