Сетевое издание|18+|Вторник|2 июн 2020|19:05
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

Пензенцев просят не расслабляться из-за смягчения режима ограничений

Печать

Вирус всячески стараются победить, но пока он продолжает уносить жизни соотечественников. С каждым днем погибших от заразы все больше. За сутки в стране скончались 182 пациента с диагнозом COVID-19.

В этом скорбном списке значится и 51-летняя жительница Сурского края. Причина смерти - осложненная пневмония на фоне коронавирусной инфекции. Таким образом, уже 20 земляков стали жертвами опасного заболевания.

Среди умерших немало медицинских работников. В этой войне именно люди в белых халатах рискуют больше других.

«Врачи у нас работают с утра и до вечера. Даже если у них это не входит в график, они остаются и помогают друг другу, потому что очень большое количество больных - больше, чем по нормативу. Все тяжелые больные без сопутствующей патологии идут к нам», - отметил главный врач ГБУЗ «Пензенский областной клинический центр СВМП» Сергей Рыбалкин.

За сутки в области зафиксировано еще 85 случаев заражения коронавирусом. По данным оперативного штаба, болезнь диагностировали у взрослых и у четырех детей, самому младшему из которых - 1 год. А общее число инфицированных в регионе перевалило за 2,5 тысячи.

Около 2 тысяч человек выписано, однако лечебные учреждения по-прежнему переполнены. Много пациентов с внебольничной пневмонией, около 100 пензенцев пребывает в отделениях реанимации, почти половина - на аппаратах искусственной вентиляции легких.

Смягчение режима ограничений не должно расслаблять жителей Сурского края - болезнь еще не отступила. Поэтому людей просят внимательно отнестись к себе и здоровью окружающих: в общественных местах не пренебрегать средствами индивидуальной защиты, держать социальную дистанцию и по возможности оставаться дома, пока эпидемиологическая ситуация не нормализуется.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

Смягчение режима ограничений не должно расслаблять жителей Сурского края - болезнь еще не отступила.
Зачем снимать изоляцию,если болезнь не отстутила?

По приказу?

Гость||

нужно с врачами советоваться и смотреть по обстановке в регионе, а не тупо исполнять московские приказы в угоду властьимущих

Гость||

Конечно, по приказу!

Иван,нужно отдать ему должное, осторожный человек, и ни за чтобы не отдал такой приказ!

Где данные Пензенского Роспотребнадзора о показателях для смягчения мер?

Нет?

И не будет?

Потому что за них нужно будет отвечать!

Гость||

А в поликлиниках сидят и .... балду гоняют. Одни видно отщепенцы остались. Ничего не лечат, зато научились спихивать (причем в прямом смысле, даже не пытаются записать), типа иди найди другого специалиста, ко мне "не по профилю".

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте