В минсельхозе рассказали, кто руководит министерством без Бурлакова

20.05.2020 | 10:36

Руководство Министерством сельского хозяйства Пензенской области осуществляет заместитель министра - начальник управления развития производства сельскохозяйственной продукции, пищевой и перерабатывающей промышленности - главный инспектор в области племенного животноводства Эдуард Каташов.

Об этом сообщили в ведомстве в среду, 20 мая.

Мера вынужденная: министр Андрей Бурлаков и его первый заместитель Андрей Персанов по решению суда находятся под стражей до 13 июля. Их и еще одного фигуранта, не являющегося чиновником, обвиняют в хищении бюджетных средств группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения в особо крупном размере.

В доме Андрея Бурлакова и в здании, где расположено возглавляемое им ведомство, провели обыск.

В министерстве подчеркнули, что никто не уволен, Эдуард Каташов не назначен исполняющим или временно исполняющим обязанности министра, он лишь осуществляет руководство министерством.