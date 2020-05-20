В минсельхозе рассказали, кто руководит министерством без Бурлакова

Руководство Министерством сельского хозяйства Пензенской области осуществляет заместитель министра - начальник управления развития производства сельскохозяйственной продукции, пищевой и перерабатывающей промышленности - главный инспектор в области племенного животноводства Эдуард Каташов.
Об этом сообщили в ведомстве в среду, 20 мая.
Мера вынужденная: министр Андрей Бурлаков и его первый заместитель Андрей Персанов по решению суда находятся под стражей до 13 июля. Их и еще одного фигуранта, не являющегося чиновником, обвиняют в хищении бюджетных средств группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения в особо крупном размере.
В доме Андрея Бурлакова и в здании, где расположено возглавляемое им ведомство, провели обыск.
В министерстве подчеркнули, что никто не уволен, Эдуард Каташов не назначен исполняющим или временно исполняющим обязанности министра, он лишь осуществляет руководство министерством.
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