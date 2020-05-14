Пензенцам сообщили, можно ли посещать храмы и кладбища

14.05.2020 | 14:42

В четверг, 14 мая, в пресс-службе регионального правительства рассказали, что храмы и кладбища области по-прежнему закрыты для посещения.

Согласно постановлению губернатора Ивана Белозерцева, в связи с распространением COVID-19 вплоть до 17 мая жители области не могут приходить в культовые учреждения или в места захоронений.

Исключение касается лишь священнослужителей и лиц, без присутствия которых невозможно богослужение или функционирование храма, а также тех, кто участвует в погребении или вынужден обратиться за этой услугой.

«Религиозным объединениям до 17 мая включительно рекомендовано приостановить деятельность мест совершения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, а также исключить их проведение вне мест их совершения, за исключением отпевания умершего (при соблюдении санитарно-профилактических мер)», - добавили в пресс-службе правительства.

Храмы и кладбища области закрыли для посещения с 15 апреля, как только Иван Белозерцев внес соответствующие изменения в постановление о режиме повышенной готовности. 8 мая мера по нераспространению коронавируса была продлена до 17-го числа. Ранее в регионе ввели обязательный масочный режим.