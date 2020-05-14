Общество

Пензенцам сообщили, можно ли посещать храмы и кладбища

Печать

В четверг, 14 мая, в пресс-службе регионального правительства рассказали, что храмы и кладбища области по-прежнему закрыты для посещения.

Согласно постановлению губернатора Ивана Белозерцева, в связи с распространением COVID-19 вплоть до 17 мая жители области не могут приходить в культовые учреждения или в места захоронений.

Исключение касается лишь священнослужителей и лиц, без присутствия которых невозможно богослужение или функционирование храма, а также тех, кто участвует в погребении или вынужден обратиться за этой услугой.

«Религиозным объединениям до 17 мая включительно рекомендовано приостановить деятельность мест совершения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, а также исключить их проведение вне мест их совершения, за исключением отпевания умершего (при соблюдении санитарно-профилактических мер)», - добавили в пресс-службе правительства.

Храмы и кладбища области закрыли для посещения с 15 апреля, как только Иван Белозерцев внес соответствующие изменения в постановление о режиме повышенной готовности. 8 мая мера по нераспространению коронавируса была продлена до 17-го числа. Ранее в регионе ввели обязательный масочный режим.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость||

С 17 можно везде ходить. Пандемия закончится.

Гость||

Кого можно заразить на кладбище?

Гость||

Блин, про кладбища решение приняли, а про учебу че все ещё тянете!

Гость||

ОДУРЕЛИ СОВСЕМ!!! КАК МОЖНО НЕ ПОСЕЩАТЬ МОГИЛЫ УМЕРШИХ???

НЕТ ДОХОДА С МОГИЛ?

тОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ И ЯРМАРКИ МОЖНО,ТАМ НЕТ ЗАРАЗЫ?

Гость||

Гость писал(a):

Кого можно заразить на кладбище?
Духов ,деревья,бордюры .Есть ещё варианты?Вот то же интересно ,все захоронения на расстоянии которое требуют соблюдать в общественных местах,что чиновникам ещё надо?

Гость||

Посещали кладбища и будем посещать.

Гость||

ПОЗОР!!! ПОЗОР!!! ПОЗОР!!!

Гость||

На дачу можнл, на кладбище нельзя, где логика

Гость||

Сказали вам нельзя. Губернатор знает что делает.

Гость||

Хотите сделать всех людей ИВАНАМИ НЕ ПОМНЯЩИМИ РОДСТВА?

Гость||

Если вы вспоминаете о своем родстве только на кладбище, мне вас жаль.

Гость||

Гость писал(a):

Если вы вспоминаете о своем родстве только на кладбище, мне вас жаль.
Мне Вас жаль.Жополизы сытно живут ,но погано...

Гость||

Блин, про кладбища решение приняли, а про учебу че все ещё тянете!

В Заречном "обрадовали" до 30 МАЯ Мучатся(

Гость||

есть официально подписанный документ о то что посещение кладбищ запрещено ?

Гость||

прокуратура как на это смотрит не понятно, как на кладбище можно не пускать, там и так 2-3 человека ходит... как там можно заразится.

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте