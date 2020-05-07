Стало известно, у скольких заболевших пневмонией выявили вирус

07.05.2020 | 14:37

В Пензенской области ситуация по внебольничной пневмонии среди населения, так же как и по коронавирусу, неблагополучна. Такой вывод сделал руководитель регионального управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин в четверг, 7 мая.

«На 18-й неделе текущего года (с 27 апреля по 3 мая. - Прим. ред.) внебольничная пневмония лидирует в структуре воздушно-капельных инфекций, составляя 89,5%. Заболеваемость населения региона внебольничной пневмонией составила 21,5 на 100 000 населения. Это +100% к предыдущей неделе и превышает контрольный средний многолетний уровень в 5,9 раза», - рассказал он.

Жителей с таким диагнозом много в Бессоновском (49,3 на 100 000 населения), Городищенском (36,7), Тамалинском (34,5), Пензенском (27,3), Шемышейском (24,1) районах и Пензе (30,9).

На внебольничную пневмонию с 1 марта лабораторно обследовали 1 744 человек, у 63 из них (3,6%) тест на коронавирус оказался положительным.

Накануне главврач областной больницы имени Н. Н. Бурденко Вячеслав Космачев объяснил, чем отличаются коронавирус и пневмония.

«Кардинальное отличие в том, что этиологически это разные процессы. Если пневмония - это заболевание, возникающее из-за бактериального поражения легочной ткани, то COVID-19 развивается при других правилах: возникает химический ожог легочной ткани», - рассказал доктор, уточнив, что лечение назначается разное.

По его словам, на уровне КТ эти болезни можно четко дифференцировать. Самое же сложное - когда «на бактериальную пневмонию садится вирусная»: необходимо отделение одного процесса от другого и соответствующее лечение.