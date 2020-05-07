Общество

Перечислены наиболее пораженные районы Пензенской области

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«Эпидситуация по коронавирусу на территории Пензенской области расценивается как неблагополучная», - такими словами руководитель регионального управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин начал свой доклад на совещании в правительстве в четверг, 7 мая.

Он уточнил, что по количеству выявленных случаев заражения (635) область находится на 47-м месте в России.

«В Пензе проживает 56,2% заболевших. В течение последних двух недель отмечается активное распространение заболеваемости в районах области. Наиболее пораженными муниципальными образованиями по числу заболевших на 100 000 населения, кроме города Пензы, стали Бессоновский, Белинский, Шемышейский, Лопатинский, Малосердобинский районы. По абсолютному количеству регистрируемых случаев также неблагополучны Каменский, Пензенский и Городищенский районы», - перечислил Михаил Перекусихин.

Рост в районах происходит прежде всего за счет регистрации парных и групповых очагов по месту жительства, объяснил он.

Это так называемые семейные трагедии, о которых накануне высказался главный врач областной больницы имени Н. Н. Бурденко Вячеслав Космачев.

«Люди не соблюдают все правила личной санзащиты, безопасной дистанции, личной гигиены. Мы каждый день подвергаем себя огромной опасности. В настоящий момент мы наглядно видим семейные трагедии, когда к нам попадают члены одной семьи», - рассказал тогда доктор.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Люди не соблюдают все правила личной санзащиты, безопасной дистанции, личной гигиены
господа!

Мы дали вам ТРИ попытки по 2 недели.

Вы не справились.

может вместо слов - уволитесь?

Гость||

просто в марте надо было в водить чс карантин а не этот сброд и шатание.

Гость||

У него что с харей?

Гость||

Просто нужно самим думать головой. Соблюдать санитарные нормы.

Гость||

человеку возомнившему себя царем природы природа дала поносить ету самою корону.не тяжела ли коронка?

Имя: Гость
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