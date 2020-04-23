В зону распространения коронавируса попали новые села области

23.04.2020 | 11:44

В зону распространения коронавируса попали новые села районов Пензенской области. Об этом в четверг, 23 апреля, сообщил региональный оперативный штаб.

За минувшие сутки подтвердилось 15 новых случаев заражения новой инфекцией (итого - 211), среди заболевших - один годовалый ребенок, остальным - от 21 года до 83 лет.

«География: Пенза, Каменка, село Лопатки (Бессоновский район), село Поим (Белинский район), село Дигилевка (Городищенский район), село Невежкино (Белинский район)», - уточнили в оперштабе.

Накануне в статистических данных фигурировали село Явлейка Кузнецкого района, Заречный, поселок Чаадаевка Городищенского района, Кузнецк, город Белинский, Лопатино, село Сосновка Бессоновского района, село Генеральщино Лопатинского района.

В перечне также значатся Бессоновка, Никольск, Земетчино, Лунино, Русский Камешкир, Лопатино, Беково, Тамала, Лопатинский (Генеральщино), Иссинский, Кузнецкий, Спасский, Пензенский (Засечное, Золотаревка, Богословка), Колышлейский, Шемышейский (Старое Демкино, Шемышейка, Новый Мачим), Городищенский (Чаадаевка, Сурск), Мокшанский (Пяша), Бессоновский (Сосновка) районы.