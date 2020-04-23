Общество

В области увеличилось количество детей, заразившихся коронавирусом

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В Пензенской области коронавирусную инфекцию выявили еще у одного ребенка. Об этом в четверг, 23 апреля, сообщили в региональном оперативном штабе.

Возраст маленького пациента - 1 год. Таким образом, лечение от COVID-19 на данный момент проходят восемь детей. Трое из них - годовалые малыши, двоим - 4 года, остальным 1 месяц, 5 и 9 лет.

Региональный оперштаб подтвердил 15 новых случаев опасного вируса, зарегистрированных за сутки. Новым больным - от 21 года до 83 лет. Общее число заболевших на данный момент составило 211.

«Под наблюдением находятся 2 585 человек, снято - 6 628», - уточнили в оперативном штабе.

Всего на наличие COVID-19 в вирусологической лаборатории ФБУЗ «ЦГЭ в Пензенской области» проверили 14 345 человек (14 961 исследование), в лабораториях лечебной сети - 7 258 (7 853 исследования).

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Меры по воздействию на женщин, у которых есть дети, приняты)))

Гость||

Каждой дали по мужику в прльзование

Гость||

Почему не пишут, как болеют дети, легко или тяжело? Всем мамам это интересно.

Имя: Гость
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