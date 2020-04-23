Общество

В Пензенской области подтвердились новые случаи COVID-19

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В Пензенской области за сутки тесты на коронавирусную инфекцию подтвердились еще у 15 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе в четверг, 23 апреля.

Общее количество случаев опасной инфекции составило 211.

Большинство заразившихся - люди старше 60 лет. Среди больных коронавирусом - 7 детей в возрасте от 1 месяца до 9 лет, а также беременные женщины.

Двое пациентов в возрасте 78 и 90 лет подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. У значительной части заболевших инфекция протекает в нетяжелой форме.

К 23 апреля в регионе число умерших с подтвержденным коронавирусом достигло 5 человек.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Даёшь Крематорий - хороший и нужный!!!

Гость||

Официальная информация 6 вылечились, 5умерли. На официальном сайте! И не меняется! Можно снимать лапшу с ушей дальше...

Гость||

такими темпами помрем скоро все

Гость||

Почему в декабре 2019 не закрыли Китай?

Гость||

А сколько интересно за апрель умерло от других заболеваний в Пензенской области

Гость||

Так и будут давать дозированно -не больше 10%,иначе по башке дадут!

Гость||

А чего там в психдиспансере в Сосновке?

Гость||

Дома надо сидеть! Индекс самоизоляции скоро сойдет на ноль. Вот и результат! СИДИМ ДОМА!

Гость||

Кто ещё верит в эту хрень?

Какой вирус? Главное полиции стрелять разрешили, и скоро всех зачипуют - вот основная цель.

2 трупа неясно от чего, а 500 тыс страдает от бреда властей

Гость||

Гость|23.04.2020 10:50|

А чего там в психдиспансере в Сосновке?

Дискотека .

Гость||

Гость писал(a):

Дома надо сидеть! Индекс самоизоляции скоро сойдет на ноль. Вот и результат! СИДИМ ДОМА!
Уважаемый мечтатель, большинство горожан продолжает работать, добирается до работы и обратно общественным транспортом, а потом возвращается домой к своим детям и пожилым родителям, находящимся на самоизоляции. Ну и в чем смысл такой дебильной "самоизоляции"?

Гость||

Михаил Мишустин раскритиковал губернаторов, которые формально отнеслись к борьбе с коронавирусом. Результаты подготовки регионов к массовому наплыву пациентов, по его словам, "вряд ли можно признать удовлетворительными". В числе отстающих по разным основаниям в правительстве называют Омскую, Белгородскую, Орловскую, Пензенскую, Ивановскую, Новгородскую и Тверскую области, Ставропольский и Алтайский край, а также Республику Тыва. Не справившимся чиновникам, как ранее предупреждал Владимир Путин, грозит статья за халатность.

По словам главы Минфина Антона Силуанова, у ряда регионов есть системная проблема с освоением перечисленных из федерального бюджета средств. В первую очередь это относится к Пензенской, Ивановской и Новгородской областям. "Многие регионы заключили соглашения с лечебными учреждениями и перечислили им деньги. Но нам не видно из федерального центра, как эти средства дальше задействованы", - посетовал Силуанов.

(....... ОТ 23 АПРЕЛЯ 2020Г)

Гость||

Гость писал(a):

Официальная информация 6 вылечились, 5умерли. На официальном сайте! И не меняется! Можно снимать лапшу с ушей дальше...
Может, официальный сайт врет? :)))

Гость||

Гость писал(a):

Не справившимся чиновникам, как ранее предупреждал Владимир Путин, грозит статья за халатность.
Теперь количество заболевших в Пензенской области будет снижаться

Гость||

penzainform.ru писал(a):

К 23 апреля в регионе число умерших с подтвержденным коронавирусом достигло 5 человек.
А почему количество тех, кто выздоровел, не говорят?

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Имя: Гость
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