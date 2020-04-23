В Пензенской области подтвердились новые случаи COVID-19

23.04.2020 | 10:39

В Пензенской области за сутки тесты на коронавирусную инфекцию подтвердились еще у 15 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе в четверг, 23 апреля.

Общее количество случаев опасной инфекции составило 211.

Большинство заразившихся - люди старше 60 лет. Среди больных коронавирусом - 7 детей в возрасте от 1 месяца до 9 лет, а также беременные женщины.

Двое пациентов в возрасте 78 и 90 лет подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. У значительной части заболевших инфекция протекает в нетяжелой форме.

К 23 апреля в регионе число умерших с подтвержденным коронавирусом достигло 5 человек.