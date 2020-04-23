Более 500 жителей региона ответят за нарушение режима самоизоляции

23.04.2020 | 14:44

В Пензенской области выросло число административных протоколов, выписанных жителям, которые не остались дома.

По информации, размещенной на странице регионального правительства в соцсети Instagram в среду, 22 апреля, правоохранители составили 537 протоколов за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения и 18 - за нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения при возникновении угрозы распространения заболевания.

На 17 апреля таких протоколов было выписано более 100.

Новая статья 20.6.1 КоАП РФ вступила в силу 12 апреля. Ее нарушение грозит жителям региона, не соблюдающим режим самоизоляции, штрафом от 1 до 30 тысяч рублей, а при повторном случае - до 50 тысяч.

Режим самоизоляции начал действовать в регионе с 31 марта. Пензенцев попросили покидать свои жилища лишь в экстренных случаях, а также для похода в магазин, аптеку, больницу и для выгула питомцев.

Однако не все жители Пензы и области придерживаются правил. Так, 13 апреля губернатор Иван Белозерцев выразил обеспокоенность тем, что пензенцы начали выходить из изоляции. Тем не менее ситуация так и не изменилась в лучшую сторону.

Так, на 14:40 четверга, 23 апреля, индекс самоизоляции в Пензе, по данным «Яндекса», составил 2,2. Это означает, что на улице очень много людей.