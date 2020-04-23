Общество

Более 500 жителей региона ответят за нарушение режима самоизоляции

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В Пензенской области выросло число административных протоколов, выписанных жителям, которые не остались дома.

По информации, размещенной на странице регионального правительства в соцсети Instagram в среду, 22 апреля, правоохранители составили 537 протоколов за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения и 18 - за нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения при возникновении угрозы распространения заболевания.

На 17 апреля таких протоколов было выписано более 100.

Новая статья 20.6.1 КоАП РФ вступила в силу 12 апреля. Ее нарушение грозит жителям региона, не соблюдающим режим самоизоляции, штрафом от 1 до 30 тысяч рублей, а при повторном случае - до 50 тысяч.

Режим самоизоляции начал действовать в регионе с 31 марта. Пензенцев попросили покидать свои жилища лишь в экстренных случаях, а также для похода в магазин, аптеку, больницу и для выгула питомцев.

Однако не все жители Пензы и области придерживаются правил. Так, 13 апреля губернатор Иван Белозерцев выразил обеспокоенность тем, что пензенцы начали выходить из изоляции. Тем не менее ситуация так и не изменилась в лучшую сторону.

Так, на 14:40 четверга, 23 апреля, индекс самоизоляции в Пензе, по данным «Яндекса», составил 2,2. Это означает, что на улице очень много людей.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Чем платить ртом,тузом?

Гость||

получается, что для того, чтобы тебя не признали праздношатающимся с собой авоськи с продуктами носить надо

Гость||

Это всё зареченцы,они ходят и ездят по Пензе и портят статистику.

Гость||

. Пензенцев попросили покидать свои жилища лишь в экстренных случаях... За что тогда штрафовать, если ПОПРОСИЛИ. Разве можно штрафовать за невыполнение просьбы?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

губернатор Иван Белозерцев выразил обеспокоенность
Ваня за свой счет по изолировались бабло закончилось а жрать хочется.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Тем не менее ситуация так и не изменилась в лучшую сторону.
и не изменится.

Если власть заботит действительно здоровье жителей пензы то этот сброд и шатание надо прекратить а это возможно только объявив чс и карантин пусть хоть на 10 дней или 2 недели.. А так сброд и шатание типа

penzainform.ru писал(a):

лишь в экстренных случаях, а также для похода в магазин, аптеку, больницу и для выгула питомцев.
к положительному результату не приведет.

Гость||

Гость писал(a):

Если власть заботит действительно здоровье жителей пензы
Власть должна применять не только карательные меры

Гость||

Аххааахххааа, вот жизнь...

Гость||

Так все мы находимся на самоизоляции ,а протоколы составляют при чрезвычайной ситуации.?

Гость||

Всё пугают,всё на страхе!

Запуганых баранов загоняют в зону,а вам всё не вдомёк?

Потом будет страх ,кто не прошёл вакцинирование,тот изгой.

И вдруг все,как по мановению "волшебного кодирования",окажемся в цифровом плену.

Рабовладельческий строй усовершенствуется!

Иоанн Богослов описал это очень давно и пошагово.

Гость||

Не, ну а чо! В Америке и Германии людям деньги раздают, у нас-штрафы ввели! Калач!!! Слава Сказочному!

Гость||

А мне проституток жалко,как они теперь без работы?

Гость||

Гость писал(a):

а протоколы составляют при чрезвычайной ситуации.?
"Угрозы возникновения ЧС" прописали,только тогда он вступает в противоречие с Конституцией .Они специально прописали самоизоляцию,а не изоляцию,изоляция-принудительная,а самоизоляция добровольная,т.е. человек сидит дома добровольно,принудительная изоляция это арест по решению суда ,либо ограничение свобод Конституции в связи с введением Режима ЧП .Они сами хотя бы понимают ,что наворотили?Ну и что теперь Едро и их подпевали ЛДПР ,и СРы будут делать на грядущих выборах ,а на референдуме?Они вводят все больше и больше штрафов для народа,а упыри при власти и около неё обходят все законы,им можно воровать ,убивать,делать что и когда угодно.

Гость||

Гость писал(a):

А мне проституток жалко,как они теперь без работы?
А они все тут теперь пишут - жалуются на власти.

Гость||

537 протоколов за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации

А когда ввели режим ЧС? Я что-то упустил?

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Имя: Гость
Комментарий:

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