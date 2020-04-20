Общество

В Заречном возросло количество больных коронавирусом

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На понедельник, 20 апреля, в Заречном зарегистрировано 4 случая коронавирусной инфекции. Об этом на своей странице в Instagram сообщил глава города Олег Климанов.

По его словам, в МСЧ-19 на лечении находятся 18 человек. У шести пациентов первый тест на опасный вирус оказался положительным, у остальных результаты отрицательные.

«Один человек выписан», - уточнил Олег Климанов.

С 13 апреля в городе введены дополнительные ограничительные мероприятия: выезд из Заречного и въезд в него осуществляется по согласованию с администрацией города.

Зареченцам, которые трудятся в пределах города, оформили пропуска для передвижения к месту работы и обратно. Для тех же, кто устроен в Пензе, специальные разрешения оформляются по заявке работодателя.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Колпаком накрыть Заречный коли ворота не заварены.

Гость||

Опять Заречный.

Ждем в комментариях проявление величайшей культуры жителей этого культурного и чистого города.

Гость||

20.04.2020 12:17|

Опять Заречный.

Ждем в комментариях проявление величайшей культуры жителей этого культурного и чистого города.

Девственного и чистого, как слеза городка с большой буквы Зю!

Гость||

Заварить ворота и сделать там областной обсерватор!

Перекидывать через забор и все!

Гость||

Гость писал(a):

Заварить ворота и сделать там областной обсерватор!

Перекидывать через забор и все!

ок, ждем тебя, как задыхаться будешь...

Гость||

Заболевших там держат? Или в Пензу везут?

Гость||

20.04.2020 12:30|

Заболевших там держат? Или в Пензу везут?

Там нет заболевших уних иммунитет лосиный любой вирус погибает,и об ворота расшибается

Гость||

Гость писал(a):

Там нет заболевших уних иммунитет лосиный любой вирус погибает,и об ворота расшибается
Какой ты интеллектуал, прям любо дорого послушать. После этого, как твои комменты читать?

Гость||

Гость писал(a):

ок, ждем тебя, как задыхаться будешь...
лосиное говно так воняет?

Ты там задохнулся уже?

Гость||

" В Заречном возросло..." А в Пензе все выздоровели?

Гость||

да когда ж закроют этот лосятник

Имя: Гость
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