В Заречном возросло количество больных коронавирусом

20.04.2020 | 12:06

На понедельник, 20 апреля, в Заречном зарегистрировано 4 случая коронавирусной инфекции. Об этом на своей странице в Instagram сообщил глава города Олег Климанов.

По его словам, в МСЧ-19 на лечении находятся 18 человек. У шести пациентов первый тест на опасный вирус оказался положительным, у остальных результаты отрицательные.

«Один человек выписан», - уточнил Олег Климанов.

С 13 апреля в городе введены дополнительные ограничительные мероприятия: выезд из Заречного и въезд в него осуществляется по согласованию с администрацией города.

Зареченцам, которые трудятся в пределах города, оформили пропуска для передвижения к месту работы и обратно. Для тех же, кто устроен в Пензе, специальные разрешения оформляются по заявке работодателя.