Общество

В Пензе еще две больницы готовятся принять пациентов с инфекцией

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По состоянию на пятницу, 17 апреля, в Пензенской области находятся на лечении 112 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». 5 выздоровевших пациентов выписаны из больниц, 2 человека скончались.

Об этом на совещании в правительстве Пензенской области доложил министр здравоохранения региона Александр Никишин.

По его словам, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены три человека с подтвержденным диагнозом. Все они - пожилые люди.

Все больные с коронавирусной инфекцией госпитализируются в три лечебных учреждения: областную больницу им. Н. Н. Бурденко, центр специализированных видов медицинской помощи и городскую больницу № 4.

Для оказания помощи детям подготовлены 120 коек в областной детской клинической больнице имени Н. Ф. Филатова.

«Еще два лечебных учреждения приводятся в режим готовности. Это госпиталь для ветеранов войн и железнодорожная больница. Предполагается, что пока они будут оказывать помощь больным, у которых коронавирус не подтвержден», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Что-то не понял, куда деток с коронавирусом перевели? В КИМ чо ли?

Гость||

смех сквозь слезы . костюмы сестрам выдали и сказали не фоткать и не дай бог в инет выложит кто

Гость||

А то что, в одной из этих больниц, указанных выше заболел персонал в огромном количестве и работать некому. А все потому, что принять готовы, а мер защиты и инструктаж персонала не проводили. Что за наплевательское отношение к медицинскому персоналу. А один человек из персонала скончался, только это все почему-то не афишируется.

Гость||

А Бурденко поэтому и открыли что бы прикрыть это позор!

Имя: Гость
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