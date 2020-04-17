В Пензе еще две больницы готовятся принять пациентов с инфекцией

17.04.2020 | 18:30

По состоянию на пятницу, 17 апреля, в Пензенской области находятся на лечении 112 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». 5 выздоровевших пациентов выписаны из больниц, 2 человека скончались.

Об этом на совещании в правительстве Пензенской области доложил министр здравоохранения региона Александр Никишин.

По его словам, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены три человека с подтвержденным диагнозом. Все они - пожилые люди.

Все больные с коронавирусной инфекцией госпитализируются в три лечебных учреждения: областную больницу им. Н. Н. Бурденко, центр специализированных видов медицинской помощи и городскую больницу № 4.

Для оказания помощи детям подготовлены 120 коек в областной детской клинической больнице имени Н. Ф. Филатова.

«Еще два лечебных учреждения приводятся в режим готовности. Это госпиталь для ветеранов войн и железнодорожная больница. Предполагается, что пока они будут оказывать помощь больным, у которых коронавирус не подтвержден», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.