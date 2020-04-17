Сроки ОГЭ для пензенских школьников будут зависеть от эпидситуации

17.04.2020 | 13:56

ЕГЭ в 2020 году пройдет в очной форме по единому для всей страны расписанию. Порядок проведения экзаменов не меняется, сохранятся меры обеспечения объективности результатов ЕГЭ и равенства возможностей для всех участников экзаменов при поступлении в вузы. На экзаменационных пунктах будет проведена дезинфекция, обеспечено соблюдение социальной дистанции.

Все это рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов на брифинге, посвященном изменениям в вопросах оценки качества общего образования в 2019/20 учебном году.

Он напомнил, что в этом году планируется начать ЕГЭ 8 июня. Проект нового расписания размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В случае необходимости и в зависимости от эпидемиологической ситуации эти сроки могут быть изменены.

Основной государственный экзамен (ОГЭ) для выпускников 9-х классов будет проводиться только по двум обязательным предметам - русскому языку и математике. Сдавать предметы по выбору в этом году не нужно. Каждый регион проведет аттестацию в собственные сроки в период с 8 июня по 31 июля.

«Сроки проведения ОГЭ на территории региона будут определены в зависимости от эпидситуации», - сообщили в пресс-службе Министерства образования Пензенской области.