Общество

Сроки ОГЭ для пензенских школьников будут зависеть от эпидситуации

Печать

ЕГЭ в 2020 году пройдет в очной форме по единому для всей страны расписанию. Порядок проведения экзаменов не меняется, сохранятся меры обеспечения объективности результатов ЕГЭ и равенства возможностей для всех участников экзаменов при поступлении в вузы. На экзаменационных пунктах будет проведена дезинфекция, обеспечено соблюдение социальной дистанции.

Все это рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов на брифинге, посвященном изменениям в вопросах оценки качества общего образования в 2019/20 учебном году.

Он напомнил, что в этом году планируется начать ЕГЭ 8 июня. Проект нового расписания размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В случае необходимости и в зависимости от эпидемиологической ситуации эти сроки могут быть изменены.

Основной государственный экзамен (ОГЭ) для выпускников 9-х классов будет проводиться только по двум обязательным предметам - русскому языку и математике. Сдавать предметы по выбору в этом году не нужно. Каждый регион проведет аттестацию в собственные сроки в период с 8 июня по 31 июля.

«Сроки проведения ОГЭ на территории региона будут определены в зависимости от эпидситуации», - сообщили в пресс-службе Министерства образования Пензенской области.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость||

А что про 11 класс?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте