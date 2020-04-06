06.04.2020 | 08:41

Авиасообщение между Пензой и Москвой полностью прекращено из-за коронавируса. Информацию о закрытии последних рейсов опубликовали на сайте городского аэропорта.

«Отменены рейсы S71192, S71196, S71191, S71196», - уточняется в сообщении.

Рейсы между Пензой и Москвой постепенно закрывали на протяжении двух последних недель. Сначала были отменены полеты во Внуково (их выполняла авиакомпания «Руслайн») и дневные рейсы в Домодедово (S7). Затем из расписания исчезли утренние вылеты.

К понедельнику, 6 апреля, рейсов в Москву не осталось.

В настоящее время Пензенский аэропорт работает дважды в неделю: по воскресеньям и вторникам с 17:00 до 21:00. В расписании остались только полеты в Санкт-Петербург и обратно.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.