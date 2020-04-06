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Общество | Пензенский аэропорт функционирует в дежурном режиме

06.04.2020|16:54
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Металлические птицы сложили крылья, воздушный путь в Москву для пензенцев временно закрыт. Авиасообщение между столицей и городом на Суре приостановлено.

«До 27 апреля этого года. Продление было изначально до 19-го числа. С авиакомпанией переговорили, и, так как ситуация пока, по информации, не прошла свой пик, рейсы на Москву приостановлены до 27 апреля», - сообщил директор пензенского аэропорта Юрий Осколков.

Но это не означает, что аэропорт не работает, он функционирует в дежурном режиме. Самолеты продолжают летать в Северную столицу, по вторникам и воскресеньям оживает направление Пенза - Питер. Также и ряд других заданий выполняет коллектив воздушной гавани.

«Транзит, не связанный с пассажирами, мы обслуживаем - вертолеты и так далее. Под питерские рейсы с 17:00 до 21:00 у нас работают полноценные смены», - отметил Юрий Осколков.

Поэтому врата в воздушную гавань дезинфицируют. Также бригады работают и в других районах Пензы. Всего в списке около 300 объектов.

«Начинается повторная обработка всех входов в торговые центры, где у нас торгуют продуктами. Также будет проводиться санитарная обработка в подъездах жилых домов, которые находятся на карантине. Внутри подъезда мы обрабатываем определенными смесями, а входные группы - другой смесью. В подъездах более сильный препарат», - пояснил начальник Управления по делам ГОЧС г. Пензы Алексей Михайлов.

Не за покупателями, так хоть за людьми в белых костюмах наблюдали продавцы. На рынке в Гидрострое на опустевших прилавках было не изобилие овощей, а дезсредства.

«Надо обязательно. Все равно народ приходит, нуждается в питании», - рассказала продавец Светлана.

В целях безопасности продавцов и их клиентов проводят такие обработки. Правда, делать это лучше либо рано утром, либо ближе к вечеру, когда коробки с фруктами убраны внутрь павильонов.

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Гость|06.04.2020 18:26|

Это аэропорт имени В. Г. Белинского.

Гость|06.04.2020 19:16|

Гость писал(a):

Это аэропорт имени В. Г. Белинского.
Нет такого аэропорта ни в одном нормативном документе.Достал уже со своей дурью.

Гость|06.04.2020 19:27|

Гость писал(a):

Нет такого аэропорта ни в одном нормативном документе.
Присвоение имён выдающихся соотечественников изначально не подразумевало изменения юридических наименований аэропортов. Аэропорту города Пензы присвоено имя В. Г. Белинского указом Президента Российской Федерации от 31.05.2019 № 246 «О присвоении аэропортам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством». Замечу что аэропорта «Терновка» в Пензе нет.Гость писал(a):
Достал уже со своей дурью.
Вы не умеете принимать реальность. Также как и Осколков.

Имя: Гость
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