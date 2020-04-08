08.04.2020 | 10:42

Множество жалоб на управляющие компании, не обрабатывающие подъезды многоэтажек, поступило на прямую линию, которую в среду, 8 апреля, провел губернатор Иван Белозерцев в Instagram.

«Хочу обратить внимание руководителей управляющих компаний: подъезды должны обрабатываться. Финансовые возможности для покупки дезсредств имеются», - подчеркнул Белозерцев.

Он рассказал о случаях, когда руководители некоторых компаний не стали проводить работу, повесив объявления, что никто не соглашается дезинфицировать. По мнению губернатора, они просто испугались.

«Мы вынуждены были направлять других специалистов, чтобы проводить обработку, особенно туда, где есть заболевший», - сообщил он.

Иван Белозерцев также напомнил, что первая заболевшая коронавирусом четыре дня находилась с мужем и сыном.

«Сейчас она выписалась, ее родные не заболели. Но даже если бы заболели - нужно делать дезинфекцию. Если ее не проводят, то Роспотребнадзор, Госжилинспекция и муниципальная власть должны штрафовать», - резюмировал губернатор.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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