07.04.2020 | 16:55

Против уборки выступают жильцы некоторых домов города. Они отказываются помогать работникам управляющих компаний.

«Сегодня приходила женщина, мыла подъезд. Она просила налить ей воды. Мы сказали, что у нас счетчики стоят и мы воду ей давать не будем», - рассказала жительница г. Пензы Галина Витальевна.

В связи с нашествием коронавируса особое внимание уделяется чистоте и дезинфекции. На днях руководитель областной госжилстройтехинспекции Инна Левченко поясняла: управляющие компании, активы ТСЖ, ЖСК в ответе за борьбу с инфекцией, обработка мест общего пользования в многоквартирных домах обязательна. Деньги на препараты, на дополнительное жалованье рабочим придется тратить из средств по статье «содержание и текущий ремонт».

«Собираются члены правления и своим протоколом согласно уставу принимают решение о перераспределении денежных средств с одной статьи на другую, из которой идут закупки, зарплата, и таким образом выходят из этой ситуации», - сообщила Инна Левченко.

Некоторые старшие, председатели советов стали выступать против таких расходов. В отдельных МКД на счетах денег мало, приобретать препараты не на что, поднимать тариф жильцы не хотят - они готовы жертвовать здоровьем.

«Прежде чем провести обработку, они говорят: «Нам не надо, подождите, потому что вы будете потом списывать средства на наш дом». Мы будем списывать, конечно, это же не может быть все бесплатно, потому что те же самые препараты спиртосодержащие довольно дорогие, обрабатывать помещения - это затратная часть», - пояснил руководитель управляющей компании Сергей Коржонков.

«А кто решал, тот и платит. Кто дает заказ - тот и платит», - отметила прохожая.

Актив высотки на Суворова, 155, согласился на траты - управляющая компания обрабатывает дом как положено. Остальные тоже стараются, вопреки возмущению отдельных граждан.

«Цель обращения - чтобы жители, актив дома относились с пониманием. У нас же есть предписание, что мы должны это делать. А со средствами уже разберемся после коронавируса, когда переживем эту ситуацию», - подчеркнул Сергей Коржонков.

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