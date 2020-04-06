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Общество | Онлайн-экскурсия: 2-комнатная квартира от «Термодома»

06.04.2020|17:02
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Специалисты строительного холдинга «Термодом» продолжают проводить онлайн-экскурсии по квартирам в Городе Спутнике, чтобы клиенты, сидя дома, могли выбрать для себя лучший вариант. На очереди - 2-комнатная квартира.

Просторный зал, который можно поделить на две части благодаря выходящим на разные стороны света окнам, уютная спальня с выходом на лоджию, кухня квадратной формы, 3-метровая ниша, в которой можно обустроить гардероб для всей семьи, - все это преимущества 2-комнатной квартиры в Спутнике. Как всегда, следует добавить качественную черновую отделку.

Желающим приобрести квадратные метры предлагают позвонить по телефону 28-28-20, пообщаться с менеджерами «Термодома» и забронировать понравившуюся квартиру. Изучить планировки можно и на сайте termodom-pnz.ru.

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