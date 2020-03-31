31.03.2020 | 09:48

Авиаперевозчики продолжают отменять рейсы, связывавшие Пензу с Москвой.

Со вторника, 31 марта, из расписания убрали утренние рейсы S71191/1192, которые ежедневно выполняла авиакомпания S7 («Сибирь»), базирующаяся в аэропорту Домодедово.

Ранее стало известно об отмене дневных полетов.

Кроме того, рейсы 7R 175/176, которые выполняла авиакомпания «Руслайн», отменили не до 19 апреля, как это планировалось, а до 16 мая. До осложнения ситуации с коронавирусом самолеты летали во Внуково по утрам шесть дней в неделю, кроме воскресенья.

В результате улететь в Москву и вернуться пензенцы теперь могут только по вечерам. Вылет из Домодедова в 17:40, из Пензы - в 19:35.

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