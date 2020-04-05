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Общество | Уже у троих зареченцев подозревают коронавирусную инфекцию

05.04.2020|10:35
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В Заречном выросло число лиц, у которых медики подозревают наличие вируса COVID-19. Еще один человек попал в больницу с симптомами болезни. Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщили в администрации закрытого города.

Ранее стало известно, что с подозрением на опасную инфекцию были госпитализированы двое зареченцев. Оба пациента - мужчины. Их биопробы направили в Москву.

На данный момент лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в Заречном нет. Медики взяли под наблюдение 240 человек, из них 103 вернулись из стран, где зарегистрирована заболеваемость COVID-19, 137 контактировали с ними.

На 4 апреля в Пензе выявили 27 случаев коронавирусной инфекции. В оперштабе резкий рост числа заболевших объяснили одновременным подтверждением большого числа тестов, которые были сделаны госпитализированным пациентам из числа контактных.

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Гость|05.04.2020 10:45|

Путешевственники фиговы. Какие мозги надо иметь чтобы ездить отдыхать на курорты, а потом плачут что домой вернуться не могут

Гость|05.04.2020 10:46|

Первые двое дальнобойщики, один с Москвы приехал, другой с Питера.

Гость|05.04.2020 10:57|

Давно нужно было построить в Пензе КРЕМАТОРИЙ. В Европе всех умерших от короны,кремируют.Мы будем опять закапывать инфекцию в землю и затем проводить родственное подзахоронение?

Гость|05.04.2020 11:03|

Гость писал(a):

Давно нужно было построить в Пензе КРЕМАТОРИЙ.
Сам-то уже запасся урной для собственного праха?

Гость|05.04.2020 11:25|

Передвижной крематорий в Пензе еще с прошлой недели.

Гость|05.04.2020 11:26|

Объясните мне на счет самоизоляции! Я за границу не езжу, Ни в Италию, ни в Турцию, денег нет. Еле свожу концы с концами, воровать не научили.

И теперь, вместо того, чтобы зарабатывать на жизнь я должен безвылазно сидеть в квартире из-за каких-то дур, которые себе ни в чем не отказывают и по своей депутатской ксиве сейчас живут припеваючи?

Гость|05.04.2020 11:26|

Что за бред несёте. Одним не нравится путешествовать, потому что, очевидно, денег нет и все в жизни не интересно. Другие боятся заразиться от трупов, потому что, очевидно, думают, что они бессмертны. Бред оставьте в ваших головах, пожалуйста.

Гость|05.04.2020 11:34|

Деньги может и есть на отдых, но в период вируса гуляющего по миру можно было бы и воздержаться

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