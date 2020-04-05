05.04.2020 | 10:35

В Заречном выросло число лиц, у которых медики подозревают наличие вируса COVID-19. Еще один человек попал в больницу с симптомами болезни. Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщили в администрации закрытого города.

Ранее стало известно, что с подозрением на опасную инфекцию были госпитализированы двое зареченцев. Оба пациента - мужчины. Их биопробы направили в Москву.

На данный момент лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в Заречном нет. Медики взяли под наблюдение 240 человек, из них 103 вернулись из стран, где зарегистрирована заболеваемость COVID-19, 137 контактировали с ними.

На 4 апреля в Пензе выявили 27 случаев коронавирусной инфекции. В оперштабе резкий рост числа заболевших объяснили одновременным подтверждением большого числа тестов, которые были сделаны госпитализированным пациентам из числа контактных.

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