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Общество | У двух жителей Заречного заподозрили коронавирус

03.04.2020|20:46
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У двух жителей Заречного, находящихся на лечении в Пензенском областном центре специализированных видов медицинской помощи, подозревают коронавирусную инфекцию.

По сообщению портала «Заречье сегодня», у них оказался положительным первичный тест на COVID-19.

Оба пациента - мужчины. Их биопробы направили в Москву для подтверждения диагноза.

В настоящее время в Заречном проводят все необходимые мероприятия: дезинфицируют подъезды и квартиры, вручают соседям пациентов уведомления о карантине, выставляют полицейские патрули.

«Все жители подъездов взяты под медицинское наблюдение», - уточняет «Заречье сегодня».

3 апреля стало известно об 11 новых зараженных коронавирусом в Пензенской области. Их общее количество достигло 27. Входят ли зареченцы в это число, пока не известно.

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Гость|03.04.2020 21:02|

Гады , скажите адрес , подъезд. Так же нужно сообщить кто эти люди, чтобы мы знали чего опасаться и кто контачил с ними до этого.

Гость|03.04.2020 21:16|

Понеслось...........

Имя: Гость
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