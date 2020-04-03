03.04.2020 | 20:46

У двух жителей Заречного, находящихся на лечении в Пензенском областном центре специализированных видов медицинской помощи, подозревают коронавирусную инфекцию.

По сообщению портала «Заречье сегодня», у них оказался положительным первичный тест на COVID-19.

Оба пациента - мужчины. Их биопробы направили в Москву для подтверждения диагноза.

В настоящее время в Заречном проводят все необходимые мероприятия: дезинфицируют подъезды и квартиры, вручают соседям пациентов уведомления о карантине, выставляют полицейские патрули.

«Все жители подъездов взяты под медицинское наблюдение», - уточняет «Заречье сегодня».

3 апреля стало известно об 11 новых зараженных коронавирусом в Пензенской области. Их общее количество достигло 27. Входят ли зареченцы в это число, пока не известно.

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