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Общество | В Пензенской области клещи начали нападать на людей

19.03.2020|09:24
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По состоянию на среду, 18 марта, в медицинские учреждения обратились 6 жителей области, пострадавших от укусов клещей, в том числе один ребенок.

Специалисты исследовали в лаборатории пять кровососов, снятых с людей, на возбудителей иксодового клещевого боррелиоза и в одном из них обнаружили спирохеты этого заболевания.

«В отношении всех обратившихся приняты стандартные меры профилактики», - сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пензенской области.

В 2019 году нападения клещей на людей регистрировались с 4 апреля. Всего за прошлый год к медикам обратились 3 794 укушенных, из которых 936 - дети в возрасте до 14 лет.

Медики диагностировали 80 случаев иксодового клещевого боррелиоза. Среди заболевших - жители Пензы, Кузнецка, Бессоновского, Вадинского, Каменского, Камешкирского, Мокшанского, Нижнеломовского, Пачелмского, Пензенского и Сердобского районов. Среди заболевших 9 детей.

Территория Пензенской области является неэндемичной по клещевому вирусному энцефалиту. Правда, один случай все же был зарегистрирован - заболела жительница Каменского района. Однако, как выяснилось, энцефалит был завезен из Республики Башкортостан, где женщину укусил инфицированный клещ.

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Источник — фото pixabay.com
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