02.04.2020 | 09:25

Из резервного фонда правительства Пензенской области дополнительно выделено 12 миллионов рублей для борьбы с коронавирусом.

«Эти средства будут направлены на обеспечение медицинских учреждений запасом необходимых лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты, изделий медицинского назначения, оборудования и расходных материалов», - пояснили в пресс-службе регионального правительства.

27 марта депутаты Законодательного собрания пересмотрели бюджет с учетом расходов на предотвращение эпидемии коронавируса. В частности, 21 миллион рублей будет направлено на строительство обсерватора для приехавших в Пензенскую область из-за рубежа или контактных пациентов.

Тогда же министр здравоохранения области Александр Никишин, выступая перед народными избранниками, доложил, что в области сформирован двухмесячный запас лекарственных средств для лечения таких больных и будет формироваться шестимесячный запас.

«Наша главная задача сегодня сделать все для того, чтобы медицина имела в распоряжении то, что требуется, с запасом. Поэтому я принял решение о выделении дополнительных средств из резервного фонда», - отметил губернатор Иван Белозерцев.

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