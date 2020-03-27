27.03.2020 | 10:36

На внеочередной сессии Законодательного собрания, которая состоялась в пятницу, 27 марта, количество приглашенных было ограничено в связи с эпидемией коронавируса. Перед началом заседания в здании были приняты все необходимые профилактические и противоэпидемические меры.

Представители СМИ также не присутствовали в зале заседаний - прямая трансляция была организована на сайте регионального парламента. Из 36 депутатов на сессию прибыли 26. А повестка дня была сокращена по сравнению с первоначальной.

Главным вопросом стало уточнение бюджета региона на 2020, 2021 и 2022 годы для реализации послании Президента России Федеральному собранию и предотвращения эпидемии коронавируса.

В числе новых расходов - денежное вознаграждение классным руководителям, бесплатное питание для школьников младших классов, выплаты детям от 3 до 7 лет, обеспечение бюджетных учреждений лекарствами, медицинскими изделиями и дезинфицирующими средствами.

Кроме того, увеличивается размер выплат к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне труженикам тыла, несовершеннолетним узникам концлагерей, ленинградским блокадникам. Первоначально планировалось, что размер выплаты составит 2 000 рублей, теперь он вырос до 5 000.

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