01.04.2020 | 17:03

Этой весной в Пензенской области законопослушным охотникам не придется расчехлять ружья: стрелять гусей, селезней и вальдшнепов им не разрешат. Причина - режим самоизоляции, введенный в регионе с 31 марта в связи с эпидемией коронавируса.

В марте любители пострелять дичь обращались к губернатору Ивану Белозерцеву с просьбой из-за ранней весны открыть охоту на дичь по факту ее прилета. «А то, когда открывают сезон, гусь уже улетел, а утка на яйца села», - пояснил один из них.

Просьбу удовлетворили. Люди с ружьями надеялись, что сезон откроется уже 4 апреля.

28 марта жителям области предложили оформлять лицензии через портал госуслуг без посещения регионального минлесхоза. А теперь, оказалось, охота вообще отменяется.

Об этом в среду, 1 апреля, сообщили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области. Полностью запретить весеннюю охоту в регионах предложил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин. В соответствии с его рекомендациями и для обеспечения дополнительной безопасности жизни и здоровья граждан в Сурском крае введен запрет на весенний сезон 2020 года.

Несмотря на азарт, охотникам не стоит нарушать режим самоизоляции и правила. Сотрудники охотнадзора и Росгвардии будут постоянно патрулировать леса, выискивая нарушителей природоохранного законодательства и норм пожарной безопасности.

«Нарушение сроков влечет лишение права охотиться на срок от года до двух лет. Что касается уже выданных разрешений, прорабатывается механизм их переноса на летне-осенний сезон», - сообщили в пресс-службе министерства.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.