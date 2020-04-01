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Общество | Пензенским охотникам на гусей и вальдшнепов помешал коронавирус

01.04.2020|17:03
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Этой весной в Пензенской области законопослушным охотникам не придется расчехлять ружья: стрелять гусей, селезней и вальдшнепов им не разрешат. Причина - режим самоизоляции, введенный в регионе с 31 марта в связи с эпидемией коронавируса.

В марте любители пострелять дичь обращались к губернатору Ивану Белозерцеву с просьбой из-за ранней весны открыть охоту на дичь по факту ее прилета. «А то, когда открывают сезон, гусь уже улетел, а утка на яйца села», - пояснил один из них.

Просьбу удовлетворили. Люди с ружьями надеялись, что сезон откроется уже 4 апреля.

28 марта жителям области предложили оформлять лицензии через портал госуслуг без посещения регионального минлесхоза. А теперь, оказалось, охота вообще отменяется.

Об этом в среду, 1 апреля, сообщили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области. Полностью запретить весеннюю охоту в регионах предложил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин. В соответствии с его рекомендациями и для обеспечения дополнительной безопасности жизни и здоровья граждан в Сурском крае введен запрет на весенний сезон 2020 года.

Несмотря на азарт, охотникам не стоит нарушать режим самоизоляции и правила. Сотрудники охотнадзора и Росгвардии будут постоянно патрулировать леса, выискивая нарушителей природоохранного законодательства и норм пожарной безопасности.

«Нарушение сроков влечет лишение права охотиться на срок от года до двух лет. Что касается уже выданных разрешений, прорабатывается механизм их переноса на летне-осенний сезон», - сообщили в пресс-службе министерства.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость|01.04.2020 17:27|

Природа защитила себя?

Гость|01.04.2020 17:31|

Самоизоляция закончится,можно лис шмальнуть.

Гость|01.04.2020 18:01|

летять утки летять ууутки и два гууууся. помашу им рукой с балкона)

Гость|01.04.2020 18:29|

Гость писал(a):

Самоизоляция закончится,можно лис шмальнуть.
Как- раз к середине зимы мех крепкий будет...

Гость|01.04.2020 18:33|

Я бы вальдшнепа хлыстнул.

Гость|01.04.2020 18:33|

А что такое самоизоляция?

Имя: Гость
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