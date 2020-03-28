28.03.2020 | 19:05

Жителей региона просят воздержаться от посещения министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования. Такие меры приняты в соответствии с указом Президента РФ, рекомендациями Роспотребнадзора и введением в стране нерабочих дней.

«В силу сложившийся в России обстановки в связи с распространением заболевания необходимо практиковать получение разрешения с помощью регионального портала государственных услуг», - сообщил начальник отдела охотуправления Минлесхоза Пензенской области Денис Салагин.

Весенний сезон добычи пернатых в этом году открывается на неделю раньше обычного срока, уже 4 апреля охотники смогут отправиться в леса и на водоемы.

Каждому, кто оформил все необходимые документы, разрешается стрелять исключительно водоплавающую и боровую дичь - не более трех гусей, одного селезня или трех вальдшнепов в день на человека.

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