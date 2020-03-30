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Общество | В Пензенской области пожилых и больных обязали самоизолироваться

30.03.2020|14:09
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В понедельник, 30 марта, стало известно об изменениях, внесенных губернатором Иваном Белозерцевым в постановление о введении режима повышенной готовности в Пензенской области.

Так, принято решение с 30-го числа и до особого распоряжения обязать жителей региона старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции.

То же самое касается граждан, страдающих сахарным диабетом, астмой. В перечне - бронхоэктатическая болезнь, хроническая болезнь почек, легочное сердце и нарушения легочного кровообращения.

Речь идет и о людях с трансплантированными органами и тканями, злокачественными новообразованиями, острым лейкозом, высокозлокачественной лимфомой, рецидивами и резистентными формами других лимфопролиферативных заболеваний, хроническим миелолейкозом в фазах хронической акселерации и бластного криза.

«Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах. Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения», - говорится в документе.

Уточняется, что при режиме самоизоляции человек может посещать медицинское учреждение по поводу своего основного заболевания. Кроме того, самоизоляция не распространяется на пациентов, отнесенных к третьей клинической группе в онкологии.

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Гость|30.03.2020 14:25|

Почему в перечне нет веганов?

Гость|30.03.2020 14:31|

когда торговые центры РПЦ опечатают?

Пенсионеры и просто больные туда пачками ходят, просят помощи у того, кто послал этой вирус людям!

Гость|30.03.2020 14:39|

Гость писал(a):

и просто больные туда пачками ходят
туда только больные и ходят. больные на голову

Гость|30.03.2020 14:42|

За нарушение расстрел или палкой по башке?

Гость|30.03.2020 14:54|

penzainform.ru писал(a):

обязать жителей региона старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции.
Сначала расскажите кто им будет ходить в магазин и выносить мусор. Кто будет ходить оплачивать квитанции и т.д.

4000 рублей как в Москве дадут?

Имя: Гость
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