30.03.2020 | 17:45

В понедельник, 30 марта, в Пензе состоялось заседание оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в области.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин рассказал, что под медицинским наблюдением сейчас находятся 3 003 человека. 7 пациентов лечат от коронавирусной инфекции.

«Профилактические мероприятия на территории области продолжаются. Количество тест-систем достаточное, постоянно пополняется из федерального фонда. Также имеются все необходимые расходные материалы», - добавил он.

На заседании затронули вопрос о нарушении некоторыми предприятиями требований приостановить деятельность.

«Продолжают работать, хотя не имеют права это делать. Сообщения об этом приходят из соцсетей. Меры будут жесткими, поскольку введение выходных необходимо для сдерживания распространения коронавируса», - подчеркнул губернатор Иван Белозерцев.

Руководителей и владельцев таких организаций ждут административные штрафы. Если же в результате их действий пострадает человек, то дело может окончиться уголовным судопроизводством.

Для находящихся на самоизоляции жителей региона работают горячие линии. Позвонив по номеру, можно попросить о доставке продуктов питания, лекарств и товаров первой необходимости. Их список можно узнать здесь.

Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, на данный момент за помощью к волонтерам и соцслужбам обратилось более 50 человек. Это жители Пензы, Заречного, Мокшанского, Городищенского, Кузнецкого и Сердобского районов.

В детских садах для малышей, чьи родители вынуждены трудиться в нерабочую неделю, организовали дежурные группы. 30 марта воспитанников пришло немного. Так, в Пензе под присмотр педагогов оставили 98 детей.

В связи с тем, что в регион продолжают возвращаться те, кто живет, учится или работает в других городах, в том числе Москве и Санкт-Петербурге, Иван Белозерцев поручил тщательно контролировать состояние прибывших и собрать информацию о количестве их контактов.

Также губернатор сообщил о том, что будет усилено патрулирование улиц сотрудниками Росгвардии.

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