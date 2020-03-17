17.03.2020 | 16:31

В детских садах Пензенской области ввели утренние фильтры. Об этом во вторник, 17 марта, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Теперь сотрудники дошкольных учреждений или медицинские работники будут опрашивать родителей о состоянии здоровья, а детей в их присутствии осмотрят и измерят температуру.

Данные о состоянии воспитанников занесут в специальный журнал. Родители их проверят и распишутся, если согласны с результатами осмотра.

«Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в дошкольные образовательные организации не принимаются. Заболевших в течение дня изолируют от здоровых детей (временно размещают в помещениях медицинского блока) до прихода родителей (в течение одного часа)», - добавили в пресс-службе.

Утренние фильтры ввели во всех возрастных группах детсадов.

Подобные мероприятия с 12 марта начали проводить во всех структурных подразделениях пензенской клинической больницы № 6 имени Захарьина и в некоторых образовательных учреждениях областного центра. Всем посетителям и учащимся измеряли температуру тела бесконтактным способом и визуально осматривали слизистые горла.

16 марта в регионе был введен режим повышенной готовности. Во всех организациях усилили профилактические меры по недопущению распространения опасного вируса. Школьникам продлили весенние каникулы, некоторые учебные заведения перешли на дистанционное обучение, проведение массовых мероприятий запретили до 15 апреля.

17 марта подтвердился диагноз «коронавирус» у госпитализированной с подозрением на эту инфекцию пензячки.

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