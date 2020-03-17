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Общество | В пензенских детских садах начала действовать система утреннего фильтра

17.03.2020|16:31
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В детских садах Пензенской области ввели утренние фильтры. Об этом во вторник, 17 марта, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Теперь сотрудники дошкольных учреждений или медицинские работники будут опрашивать родителей о состоянии здоровья, а детей в их присутствии осмотрят и измерят температуру.

Данные о состоянии воспитанников занесут в специальный журнал. Родители их проверят и распишутся, если согласны с результатами осмотра.

«Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в дошкольные образовательные организации не принимаются. Заболевших в течение дня изолируют от здоровых детей (временно размещают в помещениях медицинского блока) до прихода родителей (в течение одного часа)», - добавили в пресс-службе.

Утренние фильтры ввели во всех возрастных группах детсадов.

Подобные мероприятия с 12 марта начали проводить во всех структурных подразделениях пензенской клинической больницы № 6 имени Захарьина и в некоторых образовательных учреждениях областного центра. Всем посетителям и учащимся измеряли температуру тела бесконтактным способом и визуально осматривали слизистые горла.

16 марта в регионе был введен режим повышенной готовности. Во всех организациях усилили профилактические меры по недопущению распространения опасного вируса. Школьникам продлили весенние каникулы, некоторые учебные заведения перешли на дистанционное обучение, проведение массовых мероприятий запретили до 15 апреля.

17 марта подтвердился диагноз «коронавирус» у госпитализированной с подозрением на эту инфекцию пензячки.

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Гость|17.03.2020 16:34|

а я с утра предпочитаю нефильтрованного

Гость|17.03.2020 16:47|

Гость писал(a):

а я с утра предпочитаю нефильтрованного
молодец, короновирус тебе не страшен

Гость|17.03.2020 16:54|

лишь бы чего написать, чтоб хайпа собрать. Там в сезонный грипп эти фильтры постоянно

Гость|17.03.2020 16:54|

Ничего сегодня еще не проверяли

Имя: Гость
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