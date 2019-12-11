11.12.2019 | 13:20

Фото монитора с видом новостройки на экране выложил губернатор Иван Белозерцев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» в среду, 11 декабря.

«Мое «всевидящее око», - так назвал он снимок.

«На этом экране в режиме реального времени видны все самые важные стройки Пензенской области. В эту минуту, например, идет изображение с камер, установленных на объекте, очень важном для 300 семей - дольщиков ЖК «Маяковский». Работы на нем подходят к концу», - пояснил губернатор.

Иван Белозерцев неоднократно сообщал о том, что следит за работами на проблемных домах из своего кабинета.

«В режиме реального времени контролирую ход работ на достраиваемых жилых домах», - написал он в Twitter в январе этого года.

ЖК «Маяковский» в микрорайоне Сосновка входит в число так называемых проблемных домов, возведение которых застройщик не смог завершить. Срок сдачи объекта планировался на третий квартал 2016 года и после этого неоднократно переносился. Затем строительство прекратилось.

Проблемы дольщиков решает правительство Пензенской области. Компаниям, взявшимся завершить строительство, предоставляются земельные участки. Кроме того, новому инвестору и подрядчику, выполнившему работы, после возведения проблемного объекта будет предоставляться субсидия на возмещение фактически понесенных затрат. Семьям, вложившим в строительство материнский капитал или взявшим ипотеку, предусмотрена компенсация платы за аренду жилья.

Планируется, что ЖК «Маяковский» будет сдан до конца этого года.