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Общество | Иван Белозерцев выложил в соцсеть фото своего «всевидящего ока»

11.12.2019|13:20
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Фото монитора с видом новостройки на экране выложил губернатор Иван Белозерцев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» в среду, 11 декабря.

«Мое «всевидящее око», - так назвал он снимок.

«На этом экране в режиме реального времени видны все самые важные стройки Пензенской области. В эту минуту, например, идет изображение с камер, установленных на объекте, очень важном для 300 семей - дольщиков ЖК «Маяковский». Работы на нем подходят к концу», - пояснил губернатор.

Иван Белозерцев неоднократно сообщал о том, что следит за работами на проблемных домах из своего кабинета.

«В режиме реального времени контролирую ход работ на достраиваемых жилых домах», - написал он в Twitter в январе этого года.

ЖК «Маяковский» в микрорайоне Сосновка входит в число так называемых проблемных домов, возведение которых застройщик не смог завершить. Срок сдачи объекта планировался на третий квартал 2016 года и после этого неоднократно переносился. Затем строительство прекратилось.

Проблемы дольщиков решает правительство Пензенской области. Компаниям, взявшимся завершить строительство, предоставляются земельные участки. Кроме того, новому инвестору и подрядчику, выполнившему работы, после возведения проблемного объекта будет предоставляться субсидия на возмещение фактически понесенных затрат. Семьям, вложившим в строительство материнский капитал или взявшим ипотеку, предусмотрена компенсация платы за аренду жилья.

Планируется, что ЖК «Маяковский» будет сдан до конца этого года.

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Гость|11.12.2019 13:26|

боже,за что нам вот это?

Гость|11.12.2019 13:28|

что насчет цирка?

Гость|11.12.2019 13:32|

Отстаньте

Гость|11.12.2019 13:35|

Вот, заместо цирка.

Гость|11.12.2019 13:35|

Хватит пиарится, работать надо. А работать, это значит идти в разрез с планами антинародной партии. А на это духа не хватает. Так Родину и просрали фальшивые офицеры.

Гость|11.12.2019 13:38|

penzainform.ru писал(a):

«На этом экране в режиме реального времени видны все самые важные стройки Пензенской области. В эту минуту, например, идет изображение с камер, установленных на объекте, очень важном для 300 семей - дольщиков ЖК «Маяковский». Работы на нем подходят к концу», - пояснил губернатор.
Спасибо что напомнил ,строил это ЖК обанкроченный АО Декор-Трейд семейства Вдониных (Маяк),чьего отпрыска и по совместительству депутата и директора пьяным задержала ГИБДД с поддельными номерами и прокурорской ксивой.А теперь этот ЖК достраивают за счёт бюджетных средств. АО "Декор-Трейд" .Учредители (3)

Согласно данным ЕГРЮЛ учредителями организации являются 1 российское юридическое лицо и 2 физических лица.

Николаев Игорь Вячеславович

ДОЛЯ 5 000 руб.

Вдонина Светлана Васильевна

ДОЛЯ 3 500 руб.

ОАО "Маяк"

ДОЛЯ 1 500 руб.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Вдонин Владимир Васильевич.

Гость|11.12.2019 13:49|

penzainform.ru писал(a):

Проблемы дольщиков решает правительство Пензенской области.
а с хренали им помогать?? на наши честно трудовые налоги помогать тем кто захотел халявы. пусть сами выгребаются.

Гость|11.12.2019 13:53|

Гость писал(a):

а с хренали им помогать?? на наши честно трудовые налоги помогать тем кто захотел халявы. пусть сами выгребаются.
Причём здесь халява?Этих людей обманули Вдонины и Николаев.

Гость|11.12.2019 13:55|

Ну и как нам, вас теперь величать? Клото, Лахесис, или Атропос?

Гость|11.12.2019 13:56|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
а с хренали им помогать?? на наши честно трудовые налоги помогать тем кто захотел халявы. пусть сами выгребаются.
Причём здесь халява?Этих людей обманули Вдонины и Николаев.
Наверное они уже в тюрьме, раз такое совершили? Лет по 10 впаяли за людское горе и нарушение законов, верно? Или за грехи проворовавшихся бизнесменов расплачивается народ?

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