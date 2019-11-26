26.11.2019 | 08:23

В понедельник, 25 ноября, в Пензе состоялось торжественное мероприятие в честь завершения строительства первой очереди жилого комплекса «Райки».

«В настоящее время работы в первых трех подъездах жилого комплекса выполнены в полном объеме. Это три 16-этажные блок-секции, где обустроены 179 квартир общей площадью почти 11 тысяч квадратных метров. Начала работу комиссия по подготовке объекта к вводу в эксплуатацию», - рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Многоквартирному дому присвоен адрес: город Пенза, улица Ключевая, 99.

Возводить «Райки» в 2015 году начал «Пензастрой». Компания не справилась с обязательствами, и их взял на себя «Термодом».

Губернатор Иван Белозерцев, обращаясь к гостям церемонии, напомнил, что сменить застройщика и уладить все финансовые и правовые вопросы было непросто.

«Сегодня настоящее событие для тех граждан, которые приобрели квартиры в этом доме. Мы сдаем первую очередь ЖК «Райки». Обещали до конца года достроить, и дом достроен. Жилищно-строительный кооператив создан, его руководитель осуществляет контроль по устранению недостатков», - пояснил Иван Белозерцев.

Ожидается, что на следующей неделе документы будут подписаны, и дом сдадут в эксплуатацию. После этого владельцы квартир получат ключи. Пока символический ключ получил председатель местного ТСЖ.

«Мы активно работаем по достройке жилых домов в нашем регионе, работу провели большую. Сейчас есть решение на уровне Президента Российской Федерации через «Дом.рф» субсидировать завершение строительства незаконченных в срок объектов в регионах. Но мы свой путь по решению аналогичной проблемы прошли значительно быстрее многих субъектов РФ. И я считаю, что сделали правильно - нет главнее задачи, чем решить проблему граждан, оказавшихся в трудной ситуации», - подчеркнул Иван Белозерцев.

До конца года в Пензе планируется ввести в эксплуатацию еще два долгостроя: многоэтажку на улице 8 Марта (ее возведение уже завершается) и объект ЖК «Маяковский» в микрорайоне Сосновка (там отделывают помещения и благоустраивают территорию).