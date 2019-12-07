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Общество | PenzaInform предлагает подборку самых интересных новостей недели

07.12.2019|11:44
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Редакция портала PenzaInform подготовила подборку из трех новостей, которые на уходящей неделе вызвали самое активное обсуждение у читателей.

Первая новость посвящена депутату Законодательного собрания Пензенской области, в отношении которого возбуждено уголовное дело. На улице Измайлова стражи порядка остановили Land Rover. За рулем находился нетрезвый народный избранник, который предъявил полицейским поддельное удостоверение сотрудника Генпрокуратуры РФ.

Следующий информационный блок - о новой опасности, подстерегающей подростков. Речь идет о снюсе - бездымном табаке. В связи с этим в школах с согласия родителей проводят тестирование детей на склонность к употреблению табака, алкоголя и других препаратов. Родители и общественность настаивают на запрещении продажи снюсов.

Завершается выпуск рассказом, почему котлеты в столовой одной из пензенских школ оказались полусырыми. Как оказалось, причиной стала поломка конвектомата. Если учесть, что в большинстве пензенских учебных заведений оборудование в столовых менялось более 10 лет назад, то можно предположить, что это не последний случай.

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Гость|07.12.2019 12:37|

В Сирии зато новые школы и больницы строит носатая власть, а русским и так сойдет

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