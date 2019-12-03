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Криминал | В отношении депутата пензенского Заксобрания возбудили уголовное дело

03.12.2019|19:15
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Руководитель пензенского Следственного управления СКР Дмитрий Матушкин возбудил уголовное дело в отношении депутата регионального Законодательного собрания Владимира Вдонина.

Парламентария подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях использования и использование заведомо поддельного удостоверения).

«По данным следствия, утром 30 ноября 2019 года депутат Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомашиной марки Land Rover. На улице Измайлова в городе Пензе он был остановлен инспекторами ДПС. Подозреваемый предъявил полицейским заведомо поддельное удостоверение сотрудника Генеральной прокуратуры Российской Федерации», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Поддельное удостоверение изъяли. Вдонина отстранили от управления транспортным средством. Освидетельствование с помощью алкотестера выявило наличие паров алкоголя в выдыхаемом им воздухе - 0,23 мг/л. Однако депутат с результатом не согласился и решил пройти освидетельствование в медицинском учреждении.

«В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», - подчеркнула Татьяна Махницкая.

Ранее секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Законодательного собрания Валерий Лидин заявил, что поведение парламентария дискредитирует партию и депутатский корпус. Вдонина исключили из партии в соответствии с уставом и вывели из состава фракции.

Источник — Фото СУ СК РФ по Пензенской области
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Гость|03.12.2019 19:22|

penzainform.ru писал(a):

Валерий Лидин заявил, что поведение парламентария дискредитирует партию и депутатский корпус.
Что нельзя Вдонину, можно Старкину? Двойные стандарты «Единой России».

Депутата Законодательного Собрания Пензенской области от партии «Единая Россия» Юрия Старкина, который в 2017 году сел пьяным за руль и уходил от погони, не исключили из состава фракции «Единая Россия» .

Гость|03.12.2019 19:26|

penzainform.ru писал(a):

дискредитирует партию и депутатский корпус.
Партия не потерпит в своих рядах таких... Таких товарищей нельзя назвать товарищами.

Гость|03.12.2019 19:28|

Гость писал(a):

Партия не потерпит в своих рядах таких... Таких товарищей нельзя назвать товарищами.
Нынешних депутатов из любой партии нельзя называть товарищами!

Гость|03.12.2019 19:33|

Верно, товарищи!, среди нас есть такие товарищи, которые нам совсем не товарищи, товарищи .

Гость|03.12.2019 19:35|

Утюрьма твой дом, сухари суши..

Гость|03.12.2019 19:41|

А если косить на несознанку будешь, Кащенко тебя ждёт со всеми процедурами. Рубаха, клизма, ремни, а если ...а вот это попробуйте, чем больше, тем лучше.

Гость|03.12.2019 19:46|

"Единая Россия",не "Единая Россия",причем ЗДЕСЬ это?

Он нарушил Закон и должен отвечать за ЭТО!

Как будто в других партиях все законопослушные,да сколько угодно проходимцев!

Гость|03.12.2019 19:47|

Какое кино будет ближе к выборам?

Гость|03.12.2019 19:54|

Гость писал(a):

Двойные стандарты «Единой России».
и двойные и тройные, читаем об этом постоянно...

Гость|03.12.2019 19:59|

Гость писал(a):

Какое кино будет ближе к выборам?
кина, как и выборов, не будет!

Гость|03.12.2019 20:02|

Опять под домашку, харч, постельный режим, и ждать ..когда вызовут на суд.

Гость|03.12.2019 20:10|

Гость писал(a):

Опять под домашку, харч, постельный режим, и ждать ..когда вызовут на суд.
Ему нельзя под домашку,ему папа, украденную у народа,фабрику подарил.Ушлое окружение воровать начнёт.

Гость|03.12.2019 20:13|

Позор!И таких законодателей у нас полно.У нормального отца сын оболтус!

Гость|03.12.2019 20:20|

В вадинске муж зам главы администрации застрелися, причиной стала любовная связь заместителя главы с начальником полиции. А народ поговаривает, что сам застрелится не смог.

Гость|03.12.2019 20:24|

Чота не понял. А чо он депутатский мандат не предъявил, с депутатской неприкосновенностью? Дурак шоля?

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Имя: Гость
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