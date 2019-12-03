03.12.2019 | 19:15

Руководитель пензенского Следственного управления СКР Дмитрий Матушкин возбудил уголовное дело в отношении депутата регионального Законодательного собрания Владимира Вдонина.

Парламентария подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях использования и использование заведомо поддельного удостоверения).

«По данным следствия, утром 30 ноября 2019 года депутат Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомашиной марки Land Rover. На улице Измайлова в городе Пензе он был остановлен инспекторами ДПС. Подозреваемый предъявил полицейским заведомо поддельное удостоверение сотрудника Генеральной прокуратуры Российской Федерации», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Поддельное удостоверение изъяли. Вдонина отстранили от управления транспортным средством. Освидетельствование с помощью алкотестера выявило наличие паров алкоголя в выдыхаемом им воздухе - 0,23 мг/л. Однако депутат с результатом не согласился и решил пройти освидетельствование в медицинском учреждении.

«В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», - подчеркнула Татьяна Махницкая.

Ранее секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Законодательного собрания Валерий Лидин заявил, что поведение парламентария дискредитирует партию и депутатский корпус. Вдонина исключили из партии в соответствии с уставом и вывели из состава фракции.