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Общество | В области захотели вернуться к старым водительским медсправкам

05.12.2019|16:55
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В четверг, 5 декабря, на заседании антинаркотической комиссии в правительстве Пензенской области главный врач областной наркологической больницы Юрий Уткин предложил вернуться к старым образцам медицинских справок, которые водители оформляют для получения или замены удостоверений.

«Прекрасная была идея, когда в правоохранительные органы поступала справка с подписями всех врачей. Вот сейчас справка водительская, внизу подпись врачебной комиссии (одна. - Прим. ред.). Мы не знаем, какой нарколог там подписал.

Когда я стал проверять одну из справок, выяснилось, что частная система сожгла весь архив, чтобы не показать мне, кто из наркологов ставил подпись. Поэтому тут есть с чем работать, особенно учитывая, что сейчас приостановлен приказ на сдачу наркотиков и алкоголя. Может быть, есть смысл внести изменения и вернуться к старой справке», - заявил Юрий Уткин.

Он уточнил, что тогда будет проще наладить взаимодействие между правоохранительными органами и государственными наркологическими больницами и не допустить нахождения наркозависимых за рулем.

С 22 ноября должны были начать действовать новые правила, согласно которым автомобилистам требовалось в дополнение к осмотру врачей сдавать мочу и кровь для определения наличия психоактивных веществ и карбогидрат-дефицитного трансферрина (маркера - показателя злоупотребления алкоголем).

Из-за нововведений справка подорожала бы в несколько раз. В областном минздраве уточняли, что увеличение цены связано с высокой стоимостью расходных материалов, необходимых для точного проведения анализов.

Не желая тратить деньги, многие пензенцы решили в последний день действия старых правил получить справку и оккупировали учреждения здравоохранения.

В итоге «с учетом обеспокоенности граждан» министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова отложила нововведения до 1 июля 2020 года.

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Гость|05.12.2019 17:11|

Ещё и подпись психиатра нужна отдельная. Тут на форуме особо буйные автомобилисты в комментах гадят, как права получили, непонятно.

Гость|05.12.2019 17:28|

penzainform.ru писал(a):

Из-за нововведений справка подорожала бы в несколько раз.
Возложить затраты на расходные материалы на зарплаты врачей!

Гость|05.12.2019 17:33|

Надо не только кандидатов в жоповозники проверять на наркотики и алкоголь, но и ближайших родственников. Если папа алкаш например не выдавать справку. Пусть мучается сын или дочь без ВУ потому что папа или мама, или брат или сестра алкаш или нарики.... Тогда будет порядок например пробки исчезнут, бензин подешевеет спрос упадёт одни плюсы в общем. Тогда и отношение к ВУ и ПДД изменится в лучшую сторону. Естевственно казна обнищает потому то штрафы в бюджет не будут поступать по причине выше написанной. Но нам же деньги не нужны главное здоровье нации!

Гость|05.12.2019 17:43|

Гость писал(a):

Надо не только кандидатов в жоповозники проверять на наркотики и алкоголь, но и ближайших родственников. Если папа алкаш например не выдавать справку. Пусть мучается сын или дочь без ВУ потому что папа или мама, или брат или сестра алкаш или нарики.... Тогда будет
тогда на дорогах будет пусто)))

Гость|05.12.2019 17:47|

Какой умный жопотряс появился. Ходи пешком и сыпь песок на тротуары. Или сдохни.

Имя: Гость
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