05.12.2019 | 16:55

В четверг, 5 декабря, на заседании антинаркотической комиссии в правительстве Пензенской области главный врач областной наркологической больницы Юрий Уткин предложил вернуться к старым образцам медицинских справок, которые водители оформляют для получения или замены удостоверений.

«Прекрасная была идея, когда в правоохранительные органы поступала справка с подписями всех врачей. Вот сейчас справка водительская, внизу подпись врачебной комиссии (одна. - Прим. ред.). Мы не знаем, какой нарколог там подписал.

Когда я стал проверять одну из справок, выяснилось, что частная система сожгла весь архив, чтобы не показать мне, кто из наркологов ставил подпись. Поэтому тут есть с чем работать, особенно учитывая, что сейчас приостановлен приказ на сдачу наркотиков и алкоголя. Может быть, есть смысл внести изменения и вернуться к старой справке», - заявил Юрий Уткин.

Он уточнил, что тогда будет проще наладить взаимодействие между правоохранительными органами и государственными наркологическими больницами и не допустить нахождения наркозависимых за рулем.

С 22 ноября должны были начать действовать новые правила, согласно которым автомобилистам требовалось в дополнение к осмотру врачей сдавать мочу и кровь для определения наличия психоактивных веществ и карбогидрат-дефицитного трансферрина (маркера - показателя злоупотребления алкоголем).

Из-за нововведений справка подорожала бы в несколько раз. В областном минздраве уточняли, что увеличение цены связано с высокой стоимостью расходных материалов, необходимых для точного проведения анализов.

Не желая тратить деньги, многие пензенцы решили в последний день действия старых правил получить справку и оккупировали учреждения здравоохранения.

В итоге «с учетом обеспокоенности граждан» министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова отложила нововведения до 1 июля 2020 года.