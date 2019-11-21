21.11.2019 | 13:24

В четверг, 21 ноября, водители, желающие получить или заменить удостоверения, оккупировали пензенские больницы. Сотни человек приехали в медицинские учреждения, места всем внутри не хватило, многим пришлось ожидать очереди снаружи - в мороз. Аналогичная ситуация была и накануне.

Все дело в новых правилах, утвержденных приказом Минздрава, которые начнут действовать с пятницы, 22 ноября. В соответствии с ними автомобилистов обяжут не только проходить «собеседование» с врачами и проверять зрение, но также сдавать кровь и мочу.

Из-за нововведений справка подорожает. Один анализ на содержание токсинов и алкоголя обойдется в 3 600 рублей. В итоге стоимость медкомиссии на права категории А и В составит более 7 тысяч рублей, на A, B, C и D - почти 9 тысяч.

«Новшества заключаются в том, что теперь исследование уровня карбогидрат-дефицитного трансферина (маркер-показатель злоупотребления алкоголем) и определение наркотических и психотропных веществ в биологической жидкости водителей (кандидатов в водители) будет проводиться абсолютно всем при медицинском освидетельствовании для получения справки на допуск к вождению транспортным средством», - пояснили ИА «ПензаИнформ в пресс-службе регионального минздрава.

Уточняется, что раньше эти два анализа делались только при выявлении врачом симптомов и синдромов наркомании.

«Еще одно уточнение касается места проведения исследования. Проводить дополнительные исследования теперь имеют право только государственные учреждения здравоохранения. В Пензенской области это областная наркологическая больница», - добавили в минздраве.

Сдать анализы также можно в любой районной поликлинике - со всеми заключены соответствующие договора.

«Что касается повышения стоимости данных исследований, то оно связано с высокой стоимостью расходных материалов, необходимых для точного проведения анализа. Повышение цен на допуск к правам по медицинским показаниям - это общемировой тренд. Наша страна движется к европейским стандартам», - заключили в пресс-службе.