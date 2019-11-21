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Общество | Минздрав прокомментировал ажиотаж в пензенских больницах

21.11.2019|13:24
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В четверг, 21 ноября, водители, желающие получить или заменить удостоверения, оккупировали пензенские больницы. Сотни человек приехали в медицинские учреждения, места всем внутри не хватило, многим пришлось ожидать очереди снаружи - в мороз. Аналогичная ситуация была и накануне.

Все дело в новых правилах, утвержденных приказом Минздрава, которые начнут действовать с пятницы, 22 ноября. В соответствии с ними автомобилистов обяжут не только проходить «собеседование» с врачами и проверять зрение, но также сдавать кровь и мочу.

Из-за нововведений справка подорожает. Один анализ на содержание токсинов и алкоголя обойдется в 3 600 рублей. В итоге стоимость медкомиссии на права категории А и В составит более 7 тысяч рублей, на A, B, C и D - почти 9 тысяч.

«Новшества заключаются в том, что теперь исследование уровня карбогидрат-дефицитного трансферина (маркер-показатель злоупотребления алкоголем) и определение наркотических и психотропных веществ в биологической жидкости водителей (кандидатов в водители) будет проводиться абсолютно всем при медицинском освидетельствовании для получения справки на допуск к вождению транспортным средством», - пояснили ИА «ПензаИнформ в пресс-службе регионального минздрава.

Уточняется, что раньше эти два анализа делались только при выявлении врачом симптомов и синдромов наркомании.

«Еще одно уточнение касается места проведения исследования. Проводить дополнительные исследования теперь имеют право только государственные учреждения здравоохранения. В Пензенской области это областная наркологическая больница», - добавили в минздраве.

Сдать анализы также можно в любой районной поликлинике - со всеми заключены соответствующие договора.

«Что касается повышения стоимости данных исследований, то оно связано с высокой стоимостью расходных материалов, необходимых для точного проведения анализа. Повышение цен на допуск к правам по медицинским показаниям - это общемировой тренд. Наша страна движется к европейским стандартам», - заключили в пресс-службе.

Источник — фото № 2 и 3 Анатолия Тимофеева, vk.com/penza_live
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Гость|21.11.2019 13:34|

penzainform.ru писал(a):

Наша страна движется к европейским стандартам», - заключили в пресс-службе.
А не пора ли нашей стране двигаться к европейским (и не только) стандартам пенсионного обеспечения, оплаты труда, качества и доступности здравоохранения?

Гость|21.11.2019 13:34|

penzainform.ru писал(a):

Наша страна движется к европейским стандартам», - заключили в пресс-службе.
Наша страна движется в Ж...!!! И это факт!

Гость|21.11.2019 13:40|

Нда,много они определят таким образом алкоголиков,принёс в баночке мочу на анализ,хоть чью :жены,ребёнка,деньги заплатил,и справку получил

Гость|21.11.2019 13:40|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
Наша страна движется к европейским стандартам», - заключили в пресс-службе.
А не пора ли нашей стране двигаться к европейским (и не только) стандартам пенсионного обеспечения, оплаты труда, качества и доступности здравоохранения?
К чему стадам дары свободы?

Их должно резать или стричь.

Наследство их из рода в роды

Ярмо с гремушками да бич.

Гость|21.11.2019 13:44|

Наша страна давно никуда не движется, в анусе движуха односторонняя, но тормознул 20-летний запор.

Гость|21.11.2019 13:51|

penzainform.ru писал(a):

Сотни человек приехали в медицинские учреждения,
Одобрямсы на выборах и тут отличились.

Гость|21.11.2019 13:52|

penzainform.ru писал(a):

Повышение цен на допуск к правам по медицинским показаниям - это общемировой тренд. Наша страна движется к европейским стандартам», - заключили в пресс-службе.
В Германии для допуска к получению прав нужно пройти курсы первичной мед.помощи и проверить зрение. Стоит это 15 ойро все вместе, справка выдается бессрочно. Специально сегодня у друга живущего там уточнил.

Гость|21.11.2019 13:55|

Из за того что бы выявить алкаша и наркомана, страдают 95% нормальных водителей ! Проще запретить тазобраки и алкаши с наркоманами просто в большей части не смогут добраться до руля !

Гость|21.11.2019 13:58|

Гость писал(a):

В Германии для допуска к получению прав нужно пройти курсы первичной мед.помощи и проверить зрение. Стоит это 15 ойро все вместе, справка выдается бессрочно. Специально сегодня у друга живущего там уточнил.
Ты не сравнивай чернь и жителей свободной европы.

Гость|21.11.2019 14:02|

А когда зарплаты и пенсии, качество продукции будут двигаться к европейским стандартам, а не только налоги, штрафы, и цены?

Гость|21.11.2019 14:03|

ублюдки просто, только бы нажиться на людях

Гость|21.11.2019 14:04|

penzainform.ru писал(a):

Повышение цен на допуск к правам по медицинским показаниям - это общемировой тренд.
Это все хорошо и правильно. Но когда у нас подхватят мировой тренд на организацию качественного и удобного городского общественного транспорта для тех, кто права на управление автомобилем не получил (в т.ч. по медицинским показаниям)?

Гость|21.11.2019 14:04|

Гость писал(a):

Нда,много они определят таким образом алкоголиков,принёс в баночке мочу на анализ,хоть чью :жены,ребёнка,деньги заплатил,и справку получил
ты будешь писить в эту баночку с открытой дверью в туалет, а за твоей спиной будет стоять мед работник

Гость|21.11.2019 14:06|

Гость писал(a):

ты будешь писить в эту баночку с открытой дверью в туалет, а за твоей спиной будет стоять мед работник
Увы, но да, я проходил данную процедуру + сутки ожидания результата.

Гость|21.11.2019 14:11|

ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО!!!А Заранее-Нельзя Было осветить этот вопрос в СМИ?И почему Так дорого???

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Имя: Гость
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