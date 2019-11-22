22.11.2019 | 14:37

Изменения в правилах прохождения медкомиссий для получения или замены водительского удостоверения, вызвавшие ажиотаж во многих регионах страны, в том числе и в Пензенской области, все же вступят в силу.

С 22 ноября должны были начать действовать новые правила, согласно которым автомобилистам требовалось в дополнение к осмотру врачей сдавать мочу и кровь для определения наличия психоактивных веществ и карбогидрат-дефицитного трансферрина (маркера - показателя злоупотребления алкоголем).

Из-за нововведений справка подорожала бы в разы. В областном минздраве уточняли, что увеличение цены связано с высокой стоимостью расходных материалов, необходимых для точного проведения анализов.

Не желая тратить деньги, многие пензенцы решили в последний день действия старых правил получить справку и оккупировали учреждения здравоохранения.

В итоге «с учетом обеспокоенности граждан» министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова отложила нововведения. Об этом стало известно в четверг, 21 ноября.

В этот же день вечером на сайте министерства был опубликован новый приказ, в соответствии с которым пункты об исследованиях крови и мочи вступают в силу с 1 июля 2020 года.

Таким образом, у водителей Пензенской области есть более полугода, чтобы получить необходимую справку по старым правилам.

Однако в МСЧ-59 Заречного уже предупредили: нынешние цены на медицинские справки для получения водительского удостоверения или его замены сохранятся лишь до конца года, а затем стоимость платных услуг может измениться.