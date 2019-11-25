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Общество | Главный следователь области будет ждать звонков от пензенцев

25.11.2019|15:51
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В среду, 27 ноября, в Пензенской области будет организована прямая телефонная линия с руководителем регионального следственного управления СК России Дмитрием Матушкиным.

Глава ведомства проведет прием обращений граждан с 14:00 до 16:00. Связаться с ним можно будет по номеру 8(8412)36-13-24.

«Гражданин связывается по указанному телефону с сотрудником следственного управления, которому сообщает свои персональные и контактные данные, суть обращения и иную необходимую информацию, после чего устанавливается непосредственное соединение», - объяснила схему старший помощник руководителя управления Татьяна Махницкая.

Предыдущая прямая линия с Дмитрием Матушкиным организовывалась 23 октября. Подобные мероприятия, а также приемы граждан он проводит регулярно. Так, в июне приемы проходили в Чемодановке и Пензе, в июле - в областном центре. В сентябре с жителями общался первый заместитель главного следователя региона Владимир Архангельский.

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