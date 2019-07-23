23.07.2019 | 09:49

В среду, 24 июля, состоится прямая телефонная линия с руководителем регионального управления Следственного комитета России Дмитрием Матушкиным.

Жители Пензенской области смогут задать интересующие их вопросы с 14:00 до 16:00 по номеру 8(8412)36-13-24.

«Гражданин, желающий обратиться по прямой телефонной линии к руководителю следственного управления, связывается по указанному телефону с сотрудником следственного управления, которому сообщает свои персональные и контактные данные, суть обращения и иную необходимую информацию, после чего устанавливается непосредственное соединение», - объяснила старший помощник руководителя областного СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

28 июня Дмитрий Матушкин проводил личный прием граждан в администрации Первомайского района Пензы.