Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|23 июл 2019|10:35
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+23oC
+24oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+21oC
+22oC
Завтра | Облачно |
  70.81  |  $  63.32
 

Общество | Пензенцы смогут задать вопросы главному следователю области

23.07.2019|09:49
Печать

В среду, 24 июля, состоится прямая телефонная линия с руководителем регионального управления Следственного комитета России Дмитрием Матушкиным.

Жители Пензенской области смогут задать интересующие их вопросы с 14:00 до 16:00 по номеру 8(8412)36-13-24.

«Гражданин, желающий обратиться по прямой телефонной линии к руководителю следственного управления, связывается по указанному телефону с сотрудником следственного управления, которому сообщает свои персональные и контактные данные, суть обращения и иную необходимую информацию, после чего устанавливается непосредственное соединение», - объяснила старший помощник руководителя областного СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

28 июня Дмитрий Матушкин проводил личный прием граждан в администрации Первомайского района Пензы.

Источник — фото penza.sledcom.ru
0
0
0
0
 
Гость|23.07.2019 09:59|

Когда передадут в суд дело бывшего министра здравоохранения области Стрючкова? Зачем тянут7

Гость|23.07.2019 10:04|

Почему Стрючков по тяжкой статье отпущен под домашний арест?

Так всем можно или только врачам министрам?

Гость|23.07.2019 10:26|

Почто "чемодановских" штрафуют, кои от безисходности и неверию власти на трассу полезли?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!