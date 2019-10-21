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Общество | Пензенцы смогут позвонить главному следователю области

21.10.2019|16:55
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В среду, 23 октября, состоится прямая телефонная линия с руководителем регионального управления Следственного комитета России Дмитрием Матушкиным.

Жители Пензенской области смогут задать интересующие их вопросы с 14:00 до 16:00 по номеру 8(8412)36-13-24.

«Гражданин, желающий обратиться по прямой телефонной линии к руководителю следственного управления, связывается по указанному телефону с сотрудником следственного управления, которому сообщает свои персональные и контактные данные, суть обращения и иную необходимую информацию, после чего устанавливается непосредственное соединение», - объяснила старший помощник руководителя областного СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Дмитрий Матушкин проводит прямые линии и приемы граждан регулярно. Так, в июне такие мероприятия проходили в Чемодановке и Пензе, в июле - в областном центре. В сентябре с жителями общался первый заместитель главного следователя региона Владимир Архангельский.

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