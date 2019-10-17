17.10.2019 | 11:13

В Пензе введут дополнительные меры для распределения потоков транспорта на время закрытия Бакунинского моста.

Так, планируется увеличить пропускную способность перекрестка улиц Кирова и Карла Маркса и устранить задержки в движении из-за автомобилей, поворачивающих налево, на улице Кирова от улицы Кураева до Карла Маркса установят дорожные знаки «Направление движения по полосам».

Также на улице Кирова машинам запретят парковаться на участке от улицы Карла Маркса до остановочного павильона «Библиотека имени Лермонтова». Там разместят знаки «Остановка запрещена» с табличками дополнительной информации «Зона действия» и «Работает эвакуатор». Аналогичные знаки появятся и на улице Баумана.

«Также на пересечении улиц Долгорукова и Чаадаева будут установлены дорожные знаки «Направление движения по полосам» на ул. Долгорукова со стороны железнодорожного переезда для осуществления маневра левого поворота с двух полос движения», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Бакунинский мост закрылся на реконструкцию 19 сентября. Это повлекло за собой как изменения в маршрутах транспорта Пензы и Заречного, работе светофоров, появление новых остановок, так и осложнение ситуации с автомобильными заторами в областном центре.

23 сентября на совещании в региональном правительстве губернатор Иван Белозерцев дал распоряжение завершить реконструкцию моста к концу 2020 года.