26.07.2019 | 16:08

В региональном УГИБДД заинтересовались видеороликом, запечатлевшим, как «Яндекс.Такси» перевозит пассажира на крыше автомобиля.

Водителя «Лады-Калины» оперативно нашли - им оказался 43-летний мужчина. В его отношении вынесено постановление по делу об административном правонарушении.

«За перевозку людей вне кабины автомобиля водителю назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 000 рублей», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в управлении ГИБДД.

Видео инцидента было размещено в четверг, 25 июля. «Яндекс.Такси» с пассажиром на крыше проехалось по улице Гоголя в Пензе.

Ролик вызвал у горожан смех, под постом они оставили соответствующие смайлы. В комментариях к видео пензенцы поупражнялись в остроумии. «Когда такси без кондера», «Сдачу не дал 3 рубля», «Форсаж 9» снимают», «Когда вместо 27 заплатил 23», - написали они.