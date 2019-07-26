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Общество | Водителя «Яндекс.Такси» оштрафовали за перевозку пассажира на крыше

26.07.2019|16:08
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В региональном УГИБДД заинтересовались видеороликом, запечатлевшим, как «Яндекс.Такси» перевозит пассажира на крыше автомобиля.

Водителя «Лады-Калины» оперативно нашли - им оказался 43-летний мужчина. В его отношении вынесено постановление по делу об административном правонарушении.

«За перевозку людей вне кабины автомобиля водителю назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 000 рублей», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в управлении ГИБДД.

Видео инцидента было размещено в четверг, 25 июля. «Яндекс.Такси» с пассажиром на крыше проехалось по улице Гоголя в Пензе.

Ролик вызвал у горожан смех, под постом они оставили соответствующие смайлы. В комментариях к видео пензенцы поупражнялись в остроумии. «Когда такси без кондера», «Сдачу не дал 3 рубля», «Форсаж 9» снимают», «Когда вместо 27 заплатил 23», - написали они.

Источник — фото и видео Евгения Йгоревича, vk.com/penza
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Гость|26.07.2019 16:38|

ГАЗУЙ ПАЦАНЫ!!!! ЫЫЫ

Гость|26.07.2019 16:41|

penzainform.ru писал(a):

штрафа в размере 1 000 рублей
В России самое гуманное законодательство. За такие финты нужно прав пожизненно лишать и на учет к психиатру.

Гость|26.07.2019 16:55|

В России самое гуманное законодательство...А какие же штрафы вам ещё нужны,если зарплаты и пенсии такие же гуманные.

Гость|26.07.2019 16:58|

штрафа в размере 1 000 рублей...!1000 и так много В России штрафы включены в цену бензина.

Гость|26.07.2019 17:01|

Вин Дизель уже не торт.

Никак не пойму, это отрывок из три-икс или из форсажа?

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