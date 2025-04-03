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4 апреля - День интернета

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4 апреля во многих странах отмечается День интернета. Как ни странно, праздник приурочен ко дню преставления святого Исидора Севильского, который считается покровителем Всемирной паутины.

Какое отношение имеет живший в VI-VII веках святой к интернету, спросите вы? Оказывается, Исидор Севильский считался образованнейшим человеком своего времени. В частности, епископ Севильский стал автором 20-томного труда «Этимология», в котором объяснял смысл и происхождение слов. Это был гигантский материал, фактически первая в мире энциклопедия. А ведь интернет - огромная копилка теоретических и практических советов и решений.

Также сегодня отмечают свой профессиональный праздник веб-мастера и интернет-разработчики. Тем более что дата 4 апреля может читаться как код ошибки 404 («Страница не найдена»).

Если у вас в домашних любимцах есть крыса, то сегодня обязательно угостите ее лакомым кусочком. Потому что 4 апреля отмечается Всемирный день крысы, учрежденный для привлечения внимания к этому животному и объединяющий любителей декоративных крыс. Придумали его американцы, а затем идею подхватили крысоводы из других стран.

Интересный факт: геномы крысы и человека схожи на 95%. Крысы дерутся до последнего ради выживания или сохранения потомства, а также умеют учиться на своих ошибках.

4 апреля в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1833 году в Петербурге вышла газета с рекламой романа Пушкина «Евгений Онегин», в 1932 году американский ученый Чарльз Глен Кинг впервые выделил витамин C (аскорбиновую кислоту), а в 1949-м была создана Организация Североатлантического договора (НАТО).

В народном календаре 4 апреля Василий Теплый, которого также зовут Парником, Капельником и Солнечником. На Василия предки наблюдали за небом: восходящее в красных кругах солнце обещало богатый урожай, облака предвещали тепло.

Именины отмечают Василий, Василиса, Дарья, Исаакий, Полина и Таисия.

В этот день родились французский художник Пьер Поль Прюдон, английский писатель Майн Рид, британский металлург и изобретатель Карл Сименс, советский писатель Юрий Герман, советская и российская актриса театра и кино Элина Быстрицкая, советский кинорежиссер и сценарист Андрей Тарковский, российский шоумен, теле- и радиоведущий, актер театра и кино Дмитрий Нагиев.

Растущая луна находится в первой четверти. Согласно лунному календарю, сегодня идеальный день для приведения дел в порядок, разбора бумаг, работы с информацией.

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