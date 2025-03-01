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Не забудь!

2 марта - Прощеное воскресенье, широкая Масленица

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Сегодня, 2 марта, не забудьте попросить прощения у всех, кого вы могли чем-то обидеть, пусть даже ненароком. Недаром нынешний день называется Прощеным воскресеньем - он завершает шумную и хлебосольную масленичную неделю и становится мостом к Великому посту.

А услышав ответное «бог простит, и я прощаю», можно с легкой душой идти на празднование широкой Масленицы и от души повеселиться: поесть блинов с горячим чаем, полюбоваться на тех, кто покоряет столб, и проводить зиму сжиганием ее чучела.

В первое мартовское воскресенье следует сказать спасибо тем, кто радует маленьких зрителей и слушателей теле- и радиопрограммами. Ведь нет ребенка, который был бы равнодушен к мультфильмам и детским передачам. А сегодня отмечается Международный день детского телевидения и радиовещания.

Кроме того, 2 марта отмечается необычный праздник - день рождения спички. Почему он привязан к этой дате, неизвестно, но, как говорится, так исторически сложилось.

«Возьмем хлеба с мясом, трубки, два-три мешка, клубок бечевок для змея да немножко этих новых штучек, которые называются серными спичками. Знаешь, я не раз пожалел, что их со мной не было», - говорит Том Сойер своему другу Геку Финну, уговаривая пойти в пещеру за сундучком с сокровищами.

Оказывается, спички - относительно недавнее изобретение человечества. Чаще всего исследователи датируют его 1805 годом, когда французский химик Шансель продемонстрировал первые самозажигающиеся спички. Мануфактуру по их производству открыли в Вене в 1813-м. Изделия были невероятно дороги и весьма опасны.

Первые безопасные спички начали производить в 1851 году братья Лундстремы в Швеции. По этой причине долгое время их именовали шведскими. В 1855-м образцы представили на Международной выставке в Париже, где они удостоились золотой медали. Так спичка начала свое триумфальное шествие, распространившись по всему свету, и сохранилась до наших дней, пройдя несколько усовершенствований. Русскоязычное «спичка» произошло от слова «спица» (заостренная деревянная палочка).

2 марта в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1796 году Наполеон Бонапарт получил назначение на пост командующего французской армией, в 1837-м Михаил Лермонтов был арестован за стихотворение «Смерть поэта», в 1911-м в Москве состоялось первое выступление русского народного хора, созданного Митрофаном Ефимовичем Пятницким, а в 1983-м был презентован первый компакт-диск.

В этот день родились русский поэт Евгений Баратынский, основоположник педагогики в России Константин Ушинский, первый Президент СССР Михаил Горбачев, народная артистка СССР Ия Саввина, народный артист РСФСР Юрий Богатырев.

В народном календаре 2 марта день святых Федора Тирона и Мариамны Кикиморы. Первого наши предки просили помочь в поиске пропавших вещей и людей, а вторую - защитить от проделок кикимор.

День считали в народе подходящим для гаданий. Желающая узнать свою судьбу девушка выходила за ворота и смотрела: если первой ей встречалась женщина, то свадьбы в этом году ждать не следует.

Именины сегодня отмечают Анна, Марианна, Мария, Михаил, Николай, Павел, Порфирий, Роман и Федор.

Растущая Луна находится в первой четверти. Лунный календарь предупреждает: во второй половине дня возрастает вероятность конфликта, поэтому следует избегать ссор. А вот посещение бани или сауны придаст новых сил.

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