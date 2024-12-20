21 декабря - самый короткий день в году

20.12.2024 | 16:54

Сегодня, 21 декабря, самый короткий и темный день в году. Так что вечером, укладываясь спать, можно с радостью подумать о том, что уже в ближайшее время световой день начнет удлиняться. Правда, народная мудрость гласит: «Солнце на лето - зима на мороз».

Любители спорта сегодня могут отпраздновать День рождения баскетбола. 133 года назад, в 1891-м, состоялся первый в истории баскетбольный матч. Игру придумал учитель физкультуры Джеймс Нейсмит. Теперь это один из самых популярных видов спорта в мире.

А еще в третью субботу декабря отмечается День риелтора. Праздник этот неофициальный, однако специалисты по сделкам с недвижимостью принимают поздравления и пожелания успехов в своей непростой работе.

21 декабря в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1610 году был убит самозванец Лжедмитрий II, претендовавший на русский престол; в 1899-м в Санкт-Петербурге вышел первый номер журнала «Огонек». В 1913-м в американской газете напечатали первый кроссворд, а в 1994 году Академия российского телевидения учредила премию «ТЭФИ».

В этот день родились российский революционер, советский государственный, военный и партийный деятель Иосиф Сталин, немецкий писатель Генрих Теодор Белль, актриса Ольга Аросева, американский композитор Фрэнк Заппа.

В народном календаре сегодня Анфиса Рукодельница. В этот день девушки на Руси пряли, ткали и шили. А так как при слабом свете можно было легко уколоться иглой, запястье обвивали шелковой нитью, которая должна была защитить от травмы, а заодно от зевоты и икоты.

Именины отмечают Анфиса, Виктория, Кирилл и Сергей.

Убывающая Луна - в третьей четверти. Согласно лунному календарю, день наполнен энергией, но расходовать ее нужно разумно.