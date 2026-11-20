Сегодня, 20 ноября, отмечаются два неразрывно взаимосвязанных праздника - Всемирный день ребенка и День педиатра.

Дети - самые беззащитные члены общества. Они полностью зависят от физических, социальных и нравственных условий жизни и воспитания. По данным ООН, ежегодно 11 миллионов детей умирает, не дожив до пятого дня рождения, еще десятки миллионов остаются физически или умственно больными.

На страже детской жизни и здоровья стоят врачи-педиатры. Их работа требует не только медицинских знаний, но и качеств, которые позволяют завоевать доверие маленького пациента, наладить с ребенком контакт.

Кроме того, сегодня отмечается День работника транспорта в России. Это прекрасный повод сказать спасибо водителям и кондукторам и поднять им настроение.

В истории 20 ноября известно несколькими знаменательными событиями. В 1480 году закончилось «стояние на Угре», ознаменовавшее финал ордынского владычества на Руси, в 1805-м впервые прозвучала единственная опера Людвига ван Бетховена - «Фиделио», а в 1820-м китобойное судно «Эссекс» протаранил гигантский кит. Случай лег в основу сюжета романа Германа Мелвилла «Моби Дик».

20 ноября родились мореплаватель Фернан Магеллан, поэтесса и писательница эпохи Серебряного века Зинаида Гиппиус, астроном Эдвин Хаббл, народная артистка СССР Майя Плисецкая, народные артисты СССР Михаил Ульянов, Алексей Баталов и Аза Лихитченко.

В народном календаре - Федотов день. В это время на водоемах начинался долгожданный ледостав. Прочное и ровное покрытие позволяло зимой путешествовать по застывшим рекам. Однако глобальное потепление дает свои плоды, и ныне в конце ноября лед еще некрепкий, выходить на него опасно.

Именинники 20 ноября - Александр, Алексей, Афанасий, Богдан, Валерий, Василий, Вениамин, Георгий, Евгений, Елизавета, Иван, Ил(л)арион, Кирилл, Константин, Михаил, Николай, Никон, Павел, Петр, Сергей, Федор, Федот.

Растущая Луна - во второй четверти. Лунный календарь рекомендует первую половину дня провести деятельно, решая имеющиеся задачи и строя планы на будущее, а во второй - умерить активность и поддаться естественному ходу событий.