24 ноября в России отмечается экологический праздник - День моржа. Дата выбрана не случайно: в конце осени моржи отправляются с арктического побережья Чукотского моря на зимовку в Берингов пролив. Во время переселения они особенно уязвимы.

Защитники природы - учредители праздника - надеются привлечь внимание общественности к проблемам тихоокеанских моржей.

Дело в том, что их численность постоянно сокращается. Основные причины - глобальное потепление (животным приходится перемещаться со льда на сушу, скопление взрослых на береговых лежбищах приводит к гибели молодняка) и вторжение людей на их территорию.

24 ноября известно в истории несколькими знаменательными событиями. В этот день в 1859 году в продаже появился труд Чарльза Дарвина «Происхождение видов», в 1874-м американец Джозеф Глидден получил патент на колючую проволоку, в 1927-м состоялось открытие Московского государственного театра оперетты, в 1974-м был найден скелет австралопитека, а в 2002-м брянский 12-летний школьник Ян Непомнящий стал чемпионом мира по шахматам среди юниоров.

В этот день родились философ-рационалист, натуралист Бенедикт Спиноза, полководец генералиссимус Александр Суворов, педагог, психолог, писатель Дейл Карнеги, живописец и график Анри де Тулуз-Лотрек, кинорежиссер Эмир Кустурица, композитор Альфред Шнитке.

В народном календаре сегодня Федор Студит, он же Федор Мороз. «Федор Студит землю студит», - говорили мудрые люди и советовали провести день дома, поближе к печке, горячей еде и чаю с сушеными ягодами.

Именины 24 ноября отмечают Викентий, Виктор, Евгений, Максим, Степан и Федор.

Продолжается полнолуние. Согласно лунному календарю, сегодня лучше всего смирить порывы, проявить хладнокровие и не поддаваться азарту.