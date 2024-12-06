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7 декабря - Международный день гражданской авиации

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Сегодня, 7 декабря, отмечается Международный день гражданской авиации. Он провозглашен Генеральной ассамблеей ООН в 1996 году.

Спектр направлений работы, в котором востребованы специалисты гражданской авиации, широк: перевозка пассажиров, багажа, грузов и почты, сельское хозяйство, нефтегазовая отрасль, строительство, охрана лесов, оказание медицинской помощи, проведение поисковых и аварийно-спасательных работ, содействие при стихийных бедствиях.

В России гражданская авиация стала зарождаться в первые годы советской власти. Так, в 1923-м была открыта первая авиалиния Москва - Нижний Новгород протяженностью 420 километров. Позднее создали Российское общество добровольного воздушного флота («Добролет»).

Кроме того, сегодня отмечается День инженерно-авиационной службы ВКС России.

В Армении в этот день чтут память жертв землетрясения 1988 года. Жителям США этот день также напоминает о печальном: 7 декабря 1941 года японская армия атаковала базу Перл-Харбор. Потери американцев составили более 3,5 тысячи человек убитыми и ранеными. Японцы лишились 29 самолетов и 6 подводных лодок, свыше 70 самолетов получили повреждения. Погибли 64 человека, один попал в плен.

На следующий день, 8 декабря, США, Великобритания, Канада и ряд других стран объявили войну Японии.

7 декабря произошло несколько знаменательных событий. В 1732 году в Лондоне был открыт королевский театр Ковент-Гарден. В 1769-м Екатерина II учредила военный орден Святого Георгия.

В этот день появились на свет архитектор и скульптор Джованни Лоренцо Бернини, композитор Пьетро Масканьи, советский летчик-истребитель Екатерина Буданова и американский певец и автор песен Том Уэйтс.

В народном календаре 7 декабря Катерина Санница. На Руси с этого дня начинались катания на санях. Первыми в поездку отправляли молодоженов, сыгравших свадьбу прошедшей осенью. Святую Катерину наши предки считали покровительницей брака и невест, а также помощницей беременных и рожениц.

Именины сегодня отмечают Александр, Алексей, Григорий, Евгений, Екатерина, Иван, Корнилий, Марк, Митрофан, Михаил и Порфирий.

Растущая Луна - в первой четверти. Согласно лунному календарю сегодня хороший день для общения - ведения переговоров, установления новых связей. Однако от участия в массовых мероприятиях лучше отказаться.

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