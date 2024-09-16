17 сентября - праздник иконы «Неопалимая Купина»

16.09.2024 | 16:14

Сегодня, 17 сентября, отмечается Всемирный день безопасности пациентов, который был учрежден совсем недавно, в мае 2019 года, на Всемирной ассамблее здравоохранения.

Ставится целью обратить внимание людей на повышение степени безопасности пациентов при оказании им медицинской помощи.

В истории 17 сентября произошло несколько знаменательных событий. В 1630 году британские переселенцы основали в Северной Америке Бостон, в 1922-м в Москве состоялся первый радиоконцерт, а в 1957-м в Мексике поженились Софи Лорен и Карло Понти.

В народном календаре 17 сентября - праздник иконы Божией Матери, именуемой «Неопалимая Купина». По преданию, в виде пылающего и не сгорающего тернового куста Моисею явился Бог, чтобы призвать пророка вывести народ Израиля из Египта.

В народе икону «Неопалимая Купина» считали охранительницей от пожара и молнии и в ее праздник творили соответствующую молитву. Также существовал обычай в случае пожара обходить вокруг горящего дома с этим образом.

17 сентября родились врач-терапевт Сергей Боткин, основоположник космонавтики Константин Циолковский, артист Георгий Менглет, актер и кинорежиссер Владимир Меньшов.

Именины сегодня отмечают Александр, Василий, Григорий, Елена, Иван, Митрофан, Михаил, Моисей, Николай, Павел, Петр, Степан, Федор и Юлиан.

Полнолуние. Лунный календарь гласит, что день будет тяжелым. Сегодня важно избегать конфликтов, также не стоит заниматься серьезными вопросами.